Concurso da Magistratura: Comissão divulga julgamento de recursos da prova objetiva

Os membros da Comissão do 32º Concurso da Magistratura do Tribunal de Justiça de MS, desembargadores Claudionor Miguel Abss Duarte, Ruy Celso Barbosa Florence e Dorival Renato Pavan; e o representante da OAB Fábio Nogueira Costa, realizaram, nesta segunda-feira (25), a sessão de divulgação do julgamento dos recursos interpostos contra as questões da prova objetiva do certame.Foram divulgados os resultados de dois recursos contra a aplicação da prova e de 456 recursos contra questões da prova divididos por disciplina: Direito Administrativo (53); Direito Penal e Direito Processual Penal (54); Direito Constitucional (41); Direito Civil e Direito Processual Civil (153); Direito Ambiental (36); Direito da Criança e do Adolescente (62); Direito do Consumidor e Direito Empresarial (25) e Direito Tributário (32).Foram providos apenas os recursos interpostos contra a questão de nº 6 (Prova Tipo 1 e 2), nº 7 (Prova Tipo 3 e 4) e nº 8 (Prova Tipo 5), decidindo a comissão, por unanimidade, pela anulação das respectivas questões. Os demais recursos foram julgados improcedentes.O ponto relativo a anulação da questão será atribuído a todos os candidatos presentes à prova. Os fundamentos individuais de cada recurso estarão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas, pelo prazo de sete dias a contar da data de divulgação.Com base nesse resultado de julgamento, a Fundação Carlos Chagas fará a atribuição das notas dos candidatos e apresentará a relação dos aprovados, que será divulgada por meio de Edital com suas respectivas notas.