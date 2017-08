Radicado em Dubai campo-grandense volta à Capital para evento sobre cidade inteligente

Cidades Inteligentes foi o tema central do evento que movimentou profissionais da área de tecnologia nesta quinta-feira (3) no auditório do Sebrae. O Campo Grande Smart City é uma iniciativa da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) em parceria com o Living Lab.

O evento falou sobre inovação tecnológica e o conceito de Smart Cities. Temas amplamente debatidos em diversos fóruns mundiais para soluções das cidades através da internet das coisas, aplicações de programas e desenvolvimento de softwares, entre outros.

Apresentadas por profissionais renomados, como o campo-grandense, Pedro Pereira, Líder Digital da SAP, em Dubai, nos Emirados Árabes, as palestras trouxeram informações, inovações e desenvolvimento tecnológico para gerar soluções para as pessoas.

Para o prefeito Marquinhos Trad esse tipo de capacitação vem ao encontro das medidas que a prefeitura vem buscando para melhorar os serviços e reduzir custos. “A Agetec tem desenvolvido um excelente trabalho no administrativo municipal, entendendo que não há avanços em governança sozinho. Nós estamos trabalhando para transformar Campo Grande em um exemplo de cidade inteligente, pensando em conjunto, assumindo transparência e oferecendo ao cidadão a oportunidade de participar desse processo”, disse Marquinhos.

Já Pedro Pereira afirmou que o evento é um marco na história de Campo Grande, por trazer uma nova fase que tem como foco, inovação e desenvolvimento tecnológico. “Quando colocamos o cidadão no centro, passamos a trabalhar poder público e privado, com o foco correto e todo o resto começa a se encaixar”, disse.

O diretor de Inovação em Gestão Pública da Agetec e um dos idealizadores do evento, Cláudio Ramos, salientou que com as ações inovadoras apresentadas é possível alavancar a cidade no digital. “O Campo Grande Smart City é o resultado do planejamento de futuro para a cidade, através da Agetec, que serviu como ponto de partida para o encontro de lideranças e união de forças em prol do desenvolvimento e inovação em Campo Grande e no Brasil”.

O dia continuou com a apresentação do vice-presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, Claudio Nascimento, da diretora técnica da CompNet, Raquel Robaldo, Marcelo Siqueira, CEO da BonoBee e Aldo Labaki, parceiro da Palladium e diretor de país para os Emirados Árabes Unidos.

O evento contou com a presença de outros profissionais como o diretor de Inovação em Gestão Pública da Agetec e um dos idealizadores do evento, Cláudio Ramos, do diretor adjunto da Agetec, Edinei Golçalves Lemes, diretor-presidente do Sebrae, Tito Rodrigues, entre outros gestores e servidores.

Ainda no evento aconteceu a assinatura do protocolo de intenções.

