Comunidade indígena vítima de aplicação irregular de agrotóxico será indenizada

De acordo com o MPF, caso aconteceu em 2015, na aldeia Tey Jusu, em Caarapó - Foto: Divulgação

O desembargador federal Mauricio Kato, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, negou recurso da Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul) e condenou um proprietário rural, um piloto agrícola e uma empresa a pagarem, solidariamente, R$ 150 mil a uma comunidade indígena por danos morais coletivos.

Segundo o Ministério Público Federal, é a primeira condenação no estado por aplicação irregular de agrotóxicos.



Os membros da comunidade relataram que um avião derramou o agrotóxico diretamente sobre eles. Os indígenas chegaram a produzir vídeos que mostram um avião agrícola em operação, utilizado na aplicação de fertilizantes e agrotóxicos.



A substância foi borrifada por avião em abril de 2015, nas imediações da terra indígena Tey Jusu, em Caarapó, e provocou dores de cabeça, diarreia e febre em adultos e crianças da localidade, que fica 264 km ao sul da capital, Campo Grande.



Ao analisar o caso, o magistrado afirmou que a condenação por dano moral coletivo é “resultante de ofensa à coletividade indígena — lesão à honra e à dignidade —, consubstanciada na exposição, de parcela de seu grupo, à substância imprópria à saúde humana”.



A conduta dos condenados é proibida pela Lei 7.802/98 e pelo artigo 10 da Instrução Normativa n° 02, de janeiro de 2008, do Ministério da Agricultura. Segundo esse dispositivo, "não é permitida a aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância mínima de 500 metros de povoações, cidades, vilas, bairros, de mananciais de captação de água para abastecimento de população".