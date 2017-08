Comunidade da EE Profª Alice Nunes Zampiere comemora revitalização do prédio

Campo Grande (MS) – “Agora ela está nota dez”. Assim, a manicure Rosimeire Brites define a EE Professora Alice Nunes Zampiere, durante solenidade de entrega da reforma na unidade escolar, nessa quarta-feira (31.8). A escola foi reformada por meio do Programa Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade, iniciativa realizada em parceria entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e a Secretaria de Estado de Educação (SED) que utiliza mão de obra dos internos do Centro Penal Agrícola da Gameleira e que já revitalizou oito escolas estaduais da Capital.

Na escola, localizada no Jardim Panamá, em Campo Grande, trabalharam 25 internos que realizaram serviços de reforma, reparos elétricos e hidráulicos, pintura e jardinagem. Mais do que transformar a parte física de prédios, o programa restaura vidas, como a de Roberto Faiçal, eletricista de profissão, mas que foi preso ao furtar um veículo. “Eu tive o desprazer de cometer um crime que me custou um tempo de vida, mas com esse projeto eu tenho tido a oportunidade de me reestabelecer, fazendo o que sei de melhor, que é mexer com a parte elétrica”, afirmou.

O valor total investido na obra foi de R$ 360 mil. Deste investimento, a SED arca com o salário dos internos e o transporte deles até a escola durante a execução do serviço. Já o valor do material, orçado em R$ 310 mil, foi pago pelos internos, a partir de dinheiro arrecadado do desconto de 10% do salário de todos eles. “Este projeto é um ato educacional porque mais do que reformar prédios, educa e profissionaliza os internos. Acredito na educação do País, que a educação nos liberta, nos forma e é a base de tudo”, destacou a secretária da SED, Maria Cecilia Amendola da Motta.

O filho de Rosemeire, Éverson Brites, do 9º ano do ensino fundamental, conta que agora sente mais orgulho da escola onde está desde criança. “Esta reforma atende a um pedido antigo dos alunos, mas melhorou também para os professores, diretores, funcionários. As pessoas perguntam para mim como era a escola antigamente e quando eu explico, percebem que mudou bastante, incluindo a parte elétrica, hidráulica e banheiros”, explicou.

Para o professor de Sociologia e Filosofia, Marcio Ferreira, a reforma vai além do quesito estético, favorecendo o aprendizado e o conhecimento do estudante. “Este ambiente convida a comunidade a vir para cá, todo mundo quer ficar num lugar bom e agradável”, ressaltou. “As pessoas que fizeram parte deste projeto cometeram um erro, mas elas podem sempre melhorar, os alunos puderam conhecer o outro lado de algumas histórias e perceberem que não é interessante este outro lado”, completou o professor.

A solenidade de inauguração foi acompanhada pelas seguintes autoridades: juiz e idealizador do Programa, Albino Coimbra Neto; desembargador e e vice-presidente do TJMS, Julizar Barbosa Trindade; desembargador e coordenador da Vara de Execução Penal, Luiz Gonzaga Mendes Marques; diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen), Aud Oliveira Chaves; diretor da Gameleira, Adiel Rodrigues Barbosa; deputado estadual, Rinaldo Modesto; vereador, André Salinero; diretor do Senai, Zerder Escandolheira; e diretora do Sesc, Regina Ferro.

Além da EE Profª Alice Nunes Zampiere, o Programa já revitalizou, desde quando começou, em 2013, as escolas estaduais Delmira Ramos dos Santos, Brasilina Ferraz Mantero, Padre Mario Blandino, Flavina Maria da Silva, Padre José Scampini, José Ferreira Barbosa e Prof. Emygdio Campos Widal. A próxima escola atendida será a Aracy Eudociak, no bairro Tijuca, na Capital.

