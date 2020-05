Comunicado: TJMS desativa versão antiga do portal e-SAJ no dia 13 de junho

Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com a Central de Serviços de TI pelo telefone (67) 3314-1718. - Foto: Divulgação

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul informa que desativará a versão antiga do Portal e-SAJ no dia 13 de junho de 2020. A partir dessa data, quem acessar o portal de peticionamento será redirecionado à nova versão, que já está habilitada para 100% dos usuários.

A desativação ocorre 19 meses após o início da atualização da nova versão. Ao todo, foram seis ciclos de habilitação, do dia 14 de novembro de 2018 a 5 de agosto de 2019. Depois disso os usuários tiveram ainda 10 meses para se adequarem ao novo Portal e-SAJ. Neste período, o Tribunal e a Softplan puderam identificar e corrigir problemas pontuais e otimizar configurações no sistema.

Assim, conforme o planejamento, depois de identificar que 100% dos usuários já habilitaram a nova versão, decidiu-se desativar a versão antiga. Essa medida desonera o Tribunal de custos correspondentes à infraestrutura tecnológica para manter o portal em duas versões.

O Novo Portal e-SAJ apresenta uma nova interface, com melhorias visuais que obedecem a critérios de usabilidade. Também conta com novas ferramentas como o Painel do Advogado, que facilita o acompanhamento das tarefas. Todo o desenvolvimento do Novo Portal e-SAJ foi realizado com o acompanhamento da advocacia.

Aqueles que, mesmo com a nova versão do Portal e-SAJ habilitada, tenham retornado à versão antiga, terão até o dia 13 de junho para se habituar. Para ajudar, a Softplan e o TJMS disponibilizam um webinar exclusivo mostrando o passo a passo de uso da ferramenta: https://conteudos.sajdigital.com/webinar-e-saj-tjms.

O Novo Portal e-SAJ foi anunciado aos advogados no dia 30 de outubro de 2018, em evento na sede da OAB-MS: https://www.sajdigital.com/tribunal-de-justica/novo-portal-e-saj-ms/.



Para abertura de chamados sobre problemas acesse o link www.tjms.jus.br/ti ou por meio do portal do TJMS clicando em Institucional > Secretaria de Tecnologia da Informação.