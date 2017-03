Comunicado da Secretaria Estadual de Educação sobre a reposição de aulas

Campo Grande, 24/3/2017– Em respeito aos alunos e familiares dos 257 mil estudantes matriculados na rede pública de ensino, dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado vem a público fazer os seguintes esclarecimentos:

O Governo do Estado determinou a reposição das aulas referentes ao período de greve (15,16 e 17 deste mês) nos dias 1º de abril, 6 de maio e 3 de junho (primeiro sábado de cada mês do próximo trimestre);

Excepcionalmente nos municípios nos quais o transporte escolar seja indispensável para os estudantes nos dias da reposição, as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) deverão, em consonância com as Prefeituras, propor outras datas;

A decisão não só evitará prejuízos financeiros como é justa com os professores que não aderiram à paralisação do período.

O Governo do Estado reforça ainda que a relação com os profissionais da Educação é sustentada no respeito e na valorização da categoria, com investimentos em formação continuada e pagamento do maior piso salarial dos professores do Brasil.

Secretaria de Estado de Educação

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

