Comper arrecada mais de 400 lenços para garantir autoestima de pacientes com câncer

Na quarta edição da campanha “Lenço Solidário”, realizada pela Rede Comper de Supermercados, foram arrecadadas 454 unidades nas 12 lojas localizadas em Campo Grande. O número superou os 400 arrecadados ano passado e dessa vez parte deles foi levada pelos funcionários do setor de relacionamento à ala de oncologia do Hospital Regional Rosa Pedrossian na segunda-feira (26).

A campanha foi idealizada por Rosa Mavignier quando ela descobriu um câncer no útero e teve que se submeter à quimioterapia, lutando incessantemente contra a doença, mas falecendo em março do ano retrasado. Na época da primeira edição do projeto, ela contou que raspar os cabelos foi muito difícil e por isso fez um chá virtual de lenços no Facebook. “Veio tanto lenço que nem dei conta de usar, mas essa ação significou muito pra mim, me deu forças”, comentou na ocasião.

Conforme a diretora de arte Ana Paula Mavignier, filha de Rosa, “a campanha é importante e mantém viva a memória da minha mãe, já que antes de ser diagnosticada com câncer, sempre foi ligada à assistência social”. “Ela sempre trabalhou com resgate de animais, dependentes químicos e quando teve câncer, mesmo com a doença, ajudava os outros; essa era a essência dela. Para os pacientes, receber lenços é gratificante e ajuda na autoestima”, reforça.

Parte dos lenços também será doada à Abrapec/MS (Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer, unidade Mato Grosso do Sul), AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer), Rede Feminina de Combate ao Câncer e hospitais que tratam de pacientes com câncer em Três Lagoas, Corumbá e em Barretos (SP), segundo informou Ana Paula.

Voluntária na Rede Feminina de Combate ao Câncer e no Hospital Regional, Sandra Ávila destaca que a valorização da autoestima dos pacientes é um dos principais objetivos da campanha do Comper e que os adornos são aguardados por vários pacientes que, muitas vezes, não dispõem de dinheiro para comprá-los. “É muito gratificante ver sorrisos estampados nos rostos deles quando entregamos os lenços”, observa.