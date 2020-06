Comper arrecada 1.382 litros de leite produzido em MS e doa para 4 entidades

A campanha de arrecadação de saquinhos de leite pasteurizado produzido em MS já vem sendo realizada em parceria do governo do Estado com o Comper há mais de quatro anos - (Foto: Roberto Higa)

Campanha realizada pela Câmara Setorial do Leite, ligada à Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul), entre os dias 1º e 7 deste mês, mobilizou a Rede Comper de Supermercados a arrecadar saquinhos de leite pasteurizado produzido por indústrias do Estado. Nas 11 lojas foram arrecadados 1382 litros, que estão sendo doados a quatro instituições beneficentes.

Conforme o zootecnista Orlando Serrou Camy Filho, gestor de desenvolvimento rural da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) cedido à Semagro para secretariar executivamente as cadeias do leite e apicultura, o Dia Mundial do Leite é celebrado em 1º de junho. Em alusão à data, a lei estadual 4.409/2013, de autoria do ex-deputado Junior Mochi, inseriu no calendário de eventos de Mato Grosso do Sul a Semana Estadual do Leite, celebrada na primeira semana de junho.

A legislação tem como uma das principais apoiadoras a Frente Parlamentar do Leite, instituída pela Assembleia Legislativa em 2019 e coordenada pelo deputado Renato Câmara (MDB). Pela lei, portanto, as atividades desta semana são de responsabilidade da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite, que justamente trabalha na promoção de ações de mobilização e conscientização da população para a importância do consumo do leite e seus derivados para a saúde.

Na campanha realizada pela Semagro em parceria com o Comper, banners com informações sobre a arrecadação foram colocados em todas as lojas. Os clientes que toparam comprar leites para ajudar a produção leiteira local receberam cupons a cada litro comprado e os depositaram em urnas.

Triplicou – "No ano passado a gente arrecadou 580 litros e beneficiamos três entidades diferentes das deste ano. Já nesse ano conseguimos 1382 litros de leite, ou seja, a Rede Comper praticamente triplicou as arrecadações junto aos clientes, isso foi excelente", ressalta Orlando.

Selecionadas pela Semagro e Comper, as entidades contempladas neste ano são Sirpha Lar do Idoso, Abrec (Associação Beneficente dos Renais Crônicos), Cetremi (Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua) e Abrapec CG (Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer da Capital). Nesta quinta-feira (18), inclusive, Orlando e Fernanda Bardauil, gerente nacional de relacionamento da Rede, foram até o Cetremi entregar 300 litros.

"Devido à pandemia do coronavírus, a maioria das ações da Semana Estadual do Leite foram realizadas por meio de lives, que também mobilizaram doações por parte de entidades como a Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores e a Associação de Produtores de Novilho Precoce de MS, ou seja, o agronegócio também se uniu à causa. Pra nós do Comper sempre é um privilégio participar da campanha idealizada pela Câmara Setorial do Leite e o mais legal é ver que os clientes abraçaram essa ação", destaca Fernanda Bardauil.

Os clientes que toparam comprar leites para ajudar a produção leiteira local receberam cupons a cada litro comprado e os depositaram em urnas - (Foto: Roberto Higa)

A campanha de arrecadação de saquinhos de leite pasteurizado produzido em MS já vem sendo realizada em parceria do governo do Estado com o Comper há mais de quatro anos. Para a Sirpha Lar do Idoso foram doados 400 litros de leite, também nesta quinta-feira, enquanto nos próximos dias a Abrec e Abrapec CG receberão, respectivamente, 350 e 332 litros.

Dia Mundial do Leite – A data foi criada pela ONU (Organização das Nações Unidas) por meio do seu órgão voltado para a Agricultura de Alimentos, como forma de alertar e orientar a população sobre a importância do leite. Estudos apontam que o leite é um alimento rico em nutrientes, como cálcio vitamina D, essenciais para a saúde dos ossos e para a regulação da contração muscular, como, por exemplo, dos batimentos do coração.