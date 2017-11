“Como tirar as promessas de fim de ano do papel” será tema de palestra amanhã

A palestra será proferida pela Neuro Coach e Coach de autoestima, Mônica Fernandes - Ilustração

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) e a Escola Superior de Advocacia (ESA/MS), vão promover no dia 30 o Workshop "Feliz Ano Realmente Novo". A programação faz parte do Projeto “MOVA - SE! e terá como moto "Como tirar as promessas de fim de ano do papel e ter um ano cheio de sonhos realizados”.

A palestra será proferida pela Neuro Coach e Coach de autoestima, Mônica Fernandes. Ela também é coautora de livros como "O Poder do Coaching" e "Liderança Feminina: a sensibilidade e intuição no comando".

O evento será na Sala da ESA/MS, das 8h30 às 11h30 e a participação é gratuita. A doação de um brinquedo é facultativa. As inscrições devem ser feitas no Site da ESA/MS. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3342-4000 ou 9811-0970.