Comitê reúne-se por videoconferência para tratar das minorias no Judiciário

Foi realizada na tarde desta terça-feira (26) mais uma reunião do Comitê de Gênero, Raça e Diversidade do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Os membros do comitê se reuniram, pela primeira vez, por videoconferência, sob a coordenação do Desembargador Odemilson Roberto Castro Fassa. O coordenador cumprimentou a todos e agradeceu a presença dos integrantes na reunião que, em virtude da pandemia, foi realizada no formato on-line.



A juíza Tatiana Said sugeriu que o Comitê possa fazer uma análise dos interesses das minorias do Judiciário neste momento, não apenas com relação aos grupos já identificados, como os idosos, mas também de outras minorias que porventura tiverem sido mais atingidas durante a pandemia.

Em resposta à magistrada, o Des. Fassa lembrou que em tempos de pandemia há uma preocupação maior com as minorias, citando como exemplo o grupo de pessoas com deficiência, dentre os quais, se esta se dá em razão de alguma comorbidade que se encaixa no grupo de risco para Covid-19, este grupo é de maior preocupação e merece uma atenção especial.

Entre os assuntos discutidos, foi levantada também a realização do curso de libras pela Ejud-MS, sendo que este em questão já foi elaborado, mas não foi colocado em prática por conta, justamente, da pandemia.

A juíza Liliana de Oliveira Monteiro sugeriu o conhecimento e divulgação da resolução do CNJ que traz questões sobre licença paternidade e maternidade, sobretudo no aspecto em que prevê licença aos pais em razão da igualdade de gênero, além de avanços em relação às mulheres, como as mães adotivas.

A servidora Zeli Paim lembrou da realização dos eventos referentes às mulheres executados no mês de março, antes da pandemia, sendo parabenizada pelos colegas diante do êxito das ações.

A representante dos servidores idosos, Kaithe Adolfina, agradeceu a edição da portaria pelo Presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro, com o acolhimento dos idosos, quando foi pedido a este grupo de servidores que fiquem em suas casas, sem prejuízo de suas funções.

O grupo também discutiu a implantação de projetos para os próximos meses, entre outros assuntos.

O Comitê tem como atribuição identificar problemas e propor ações de melhoria e igualdade no ambiente de trabalho, nos aspectos físicos, sociais, psicológicos e organizacional. Este foi o segundo encontro do comitê neste ano, a primeira reunião foi realizada no início de fevereiro.

Estiveram on-line na reunião, além do desembargador Odemilson Fassa, as juízas Liliana de Oliveira Monteiro e Tatiana Dias de Oliveira Said, como representantes da magistratura; a servidora Renée Cristina Adler Ralho Medeiros, representante titular da Direção-Geral do TJ; Carlos Kuntzel, representante da Secretaria de Comunicação; Raphael Vicente Bilinski, da Secretaria de Gestão de Pessoal; Zeli Paim de Menezes Lopes Vasques, representante das mulheres; Joel de Carvalho Moreira, representante dos servidores negros; Kaithe Adolfina Ferreira de Souza Sena, representante dos servidores idosos; e Anne Klean Alexandra Mendes, da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Familiar e Doméstica.