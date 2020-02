Comidas veganas: Confira quatro receitas deliciosas e fáceis de fazer

Sorvete de maracujá é uma das receitas da nossa lista - Fotos: Reprodução/Internet

O veganismo tem conquistado cada vez mais pessoas. Os veganos não consomem nenhum alimento de origem animal e também não consomem produtos que têm componentes de animais, como o couro, nem produtos testados em animais. Para provar que a alimentação vegana pode ser muito saborosa e diversa, confira quatro receitas saborosas que separamos para vocês.

Mousse de chocolate vegano



Ingredientes

1 abacate maduro

2 colheres (sopa) de cacau em pó

1 pitada de canela em pó

4 colheres (sopa) de melado de cana

1 colher (chá) de essência de baunilha

Modo de preparo

1. No liquidificador, adicione o abacate, o cacau, a canela, o melado e a essência de baunilha.

2. Bata bem e leve à geladeira por 2 horas.

Risoto vegano



Ingredientes

1 xícara (chá) de arroz integral

300 g de legumes diversos (vagem, cenoura, ervilha, brócolis e couve-flor)

100 g de champignon inteiros

100 g de azeitonas verdes sem caroço

3 pimentas (de sua preferência)

azeite, sal e temperos frescos (orégano, tomilho, manjericão roxo e cheiro-verde) a gosto.

Modo de preparo

1. Pique as pimentas em pedaços bem pequenos e reserve.

2. Cozinhe o arroz integral conforme as instruções do fabricante ou a sua preferência, juntamente com as pimentas picadas.

3. Pique os legumes em cubinhos, cozinhando-os apenas com água.

4. Após cozidos, escorra toda a água e reserve.

5. Em uma panela, adicione um fio de azeite, os legumes cozidos, as azeitonas, os champignons, os temperos frescos e sal a gosto.

6. Refogue-os bem até secar toda a água.

7. Por fim, misture o arroz com os legumes refogados e sirva em seguida.

Bolinho de chuva vegano



Ingredientes

1/2 xícara de farinha de trigo

1/4 de xícara de açúcar

chocolate granulado a gosto

1 pitada de sal

1/2 colher de fermento em pó

água até dar o ponto (aproximadamente 1/4 de xícara)

óleo para fritar

canela a gosto

Modo de preparo

1. Misturar todos os ingredientes, adicionando água aos poucos até dar o ponto.

2. Com auxílio de uma colher, despeje um pouco de massa no óleo quente para formar os bolinhos.

3. Depois que eles estiverem fritos, passe no açúcar e canela.

Sorvete vegano de maracujá



Ingredientes

1 maracujá médio

1/2 copo de água

2 caixinhas de creme de soja (substitui o creme de leite)

10 colheres (sopa) de açúcar refinado