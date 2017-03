Comercialização de grãos é tema de livro lançado em Campo Grande

Nesta sexta-feira, 24 de março, acontece o lançamento do livro O segredo do grão: o comércio de commodities agrícolas, às 8h, na Uniderp Agrárias. Escrito pelo especialista em mercado agrícola, Marcos Araujo, a obra reúne informações importantes sobre composição de preço, mercado de derivativos, métodos de comercialização, mecanismos de negociação e custo de reposição, que ajudarão o produtor rural a compreender o melhor momento de vender o seu produto.

O campo-grandense, formado em Agronomia pela Uniderp, acumula mais de 13 anos de atuação no agronegócio brasileiro e no mercado financeiro internacional e, atualmente, reside em Curitiba (PR). Em Mato Grosso do Sul, o profissional compartilhará com universitários, professores, profissionais e pesquisadores do setor um compilado de conhecimentos e experiências. A obra levou três anos para ser lançada.

Segundo a publicação, a comercialização é tão importante quanto o período de produção, pois é o resultado financeiro que determina a permanência do empresário rural na atividade. “Entre as alternativas de negociação que o produtor, o cerealista, a indústria esmagadora e o exportador possuem está no basis, também chamado como premium no Brasil, que é a diferença de preços entre o mercado físico e o do contrato futuro na bolsa de mercadorias”, explica Araujo.

O especialista ainda ensina como construir o histórico do basis e, com isso, poder analisar se o valor de venda praticado em determinada região do país é justo. “Quando o preço da commodity começa a subir, muitos produtores tendem a esperar e não aproveitam o momento certo para a venda. É pela falta de conhecimento que perdem oportunidades lucrativas”, acrescenta. A apresentação de Araujo ainda realizará esclarecimentos sobre as formas de comercialização de grãos back-to-back, especulação e arbitragem, utilizadas pelos compradores.

SERVIÇO

Uniderp | O segredo do grão: o comércio de commodities agrícolas

Dia: 24 de março

Horário: 8h

Local: Uniderp Agrárias

Endereço: Rua Alexandre Herculano, 1.400

Informações: www.osegredodograo.com.br

Veja Também

Comentários