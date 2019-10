Começa neste mês a segunda edição da maior exposição de construção civil do Estado

O prefeito Marquinhos Trad e o presidente da Acomasul, Adão Castilho - Foto: Divulgação

A Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul (Acomasul) realiza de 23 a 26 de outubro a 2º Expoacom-MS, a Exposição da Acomasul. O evento é uma parceria com a Uniderp e Sebrae, e vai ser na Uniderp na Rua Ceará em Campo Grande.



A Exposição é considerada a maior do setor da construção civil em Mato Grosso do sul com estandes de produtos e serviços "Teremos cerca de 50 estandes de grandes parceiros. Lojistas e indústrias vão apresentar produtos. Os corretores terão a oportunidade de vender imóveis. Os conselhos de classes, associações e sindicatos vão poder mostrar o trabalho que elaboram em prol da sociedade. E os governos municipal e estadual estarão ainda mais próximos do cidadão" , diz o presidente da Acomasul, Adão Castilho.



O evento está sendo organizada há seis meses. São esperadas cerca de 20 mil pessoas durante o evento, que vai ter entrada gratuita. O público terá acesso também a dezenas de palestras. "Teremos palestrantes renomados não só aqui de Mato Grosso do Sul mas também de outros estados. Será uma grande oportunidade de adquirir conhecimento sobre a cadeia da construção civil", diz Adão Castilho.



A Exposição tem ainda a preocupação em difundir as novidades do setor da construção civil por meio de trabalhos acadêmicos. Alunos de engenharia e arquitetura vão inclusive participar de competições e serão premiados.



Tudo o que acontecer na Expoacom vai ser registrado na primeira revista da Exposição. "A revista será produzida por uma grande equipe de profissionais do jornalismo e marketing. A tiragem será de quatro mil exemplares", explica o presidente da Acomasul, que enfatiza a importância para a economia do estado.



"O evento terá como consequência a integração e o fortalecimento do setor da construção civil, um dos alicerces da nossa economia", finaliza Castilho.



Serviço:

2º Expoacom-MS

Local: Uniderp - Av. Ceará, 333

Data: 23 a 26 de outubro