Comarca de Chapadão do Sul decreta luto oficial de 3 dias

Comendador Júlio Alves Martins - (Foto: Reprodução)

Em virtude do falecimento do Comendador Júlio Alves Martins, ocorrido no último sábado (13), o juiz Sílvio Cezar do Prado, diretor do foro de Chapadão do Sul, decretou luto oficial por três dias, no âmbito da comarca, contados a partir de 13 de junho de 2020.

Júlio Alves Martins é considerado oficialmente como fundador e colonizador de Chapadão do Sul e seu falecimento causou consternação geral da comarca e sentimento de solidariedade. No período de luto o expediente na comarca continua normal em regime de plantão extraordinário.