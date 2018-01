Comarca de Anastácio abre processo seletivo para estagiários de Direito

Podem participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados no curso de Direito - Arquivo

Estão abertas, até 2 de fevereiro, as inscrições para o processo seletivo de estagiários do curso de Direito na comarca de Anastácio. Os interessados podem procurar a secretaria do Foro, das 12 às 19 horas. As provas serão realizadas no prédio do Fórum da Comarca, no dia 4 de fevereiro (domingo), às 8 horas, com duração de quatro horas, e o processo será composto por prova objetiva e dissertação.

Podem participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados no curso de Direito, de instituições de ensino públicas ou privadas, reconhecidas pelo MEC, porém só poderão assumir o cargo, em caso de aprovação, os acadêmicos que cursam do 3º ao 8º semestre do curso.

A prova objetiva terá 50 questões, valendo um ponto cada, abrangendo conhecimentos específicos da área e língua portuguesa. Já a prova dissertativa consiste em uma Redação, de no máximo de 25 linhas, sobre um tema jurídico ligado à atuação do Poder Judiciário, com nota de 0 a 10.

O acesso ao local de realização da prova terá início às 7h30, devendo o candidato apresentar-se com, no mínimo, 30 minutos de antecedência. O portão será fechado às 7h55, sendo impedido de realizar a prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para fechamento dos portões.

Para realização da prova, o candidato deverá comparecer munido do protocolo de inscrição, caneta esferográfica preta ou azul e de documento oficial de identificação pessoal. O candidato que não apresentar documento oficial de identificação com foto, não terá acesso à sala de provas, sob nenhuma hipótese.

Será considerado aprovado o candidato que obtiver mais de 25 pontos, somando a prova objetiva e a redação. O acadêmico que obtiver pontuação inferior será considerado reprovado.

O gabarito das provas objetivas será divulgado a partir de 24 horas após a data de realização das provas e a listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum, com data prevista para o dia 15 de fevereiro.

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, e o exercício será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.