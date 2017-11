Comando de Policiamento Metropolitano divulga balanço da modalidade de Policiamento Escolar na Capital

Campo Grande (MS) – O Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), com apoio de suas unidades subordinadas (1º BPM, 9º BPM, 10º BPM, 17º BPTRAN, 5ª CIPM, 6ª CIPM), deu início no mês de outubro à nova modalidade de policiamento escolar, com a finalidade de prover segurança e ordem pública à comunidade escolar na Capital sul-mato-grossense.

Durante suas atuações a “Ronda Escolar” proferiu palestras para alunos, pais e docentes, bem como, realizou nas escolas e adjacências, a apreensão de menores por porte e uso de entorpecentes e intensificou as rondas ostensivas e preventivas nos locais onde há presença de alunos fora da escola. Confira alguns dados:

Atendimento em Escola Municipal: 23

Atendimento em Escola Estadual: 47

Mediação de Conflito no Ambiente Escolar: 17

Abordagem a pessoas em atitudes suspeitas próximas às escolas: 46

Receptação: 01

Posse de Drogas: 02

Tráfico: 01

A nova modalidade de policiamento denominada “Ronda Escolar”, do programa “Escola Segura, Família Forte”, tem obtido resultados positivos na prevenção e redução da violência que envolve a comunidade escolar e os demais cidadãos que residem nas proximidades dos estabelecimentos de ensino na Capital.

De acordo com o comandante do CPM, coronel Renato Tolentino Alves, os policiais que estão nessa atividade aplicam a filosofia do policiamento comunitário, estreitando os laços e obtendo uma melhor interlocução com a comunidade escolar e sua vizinhança, garantindo também a segurança e ordem pública.

Texto e foto: Frederico Miranda – Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS)