Com vagas de tosador e operador de caixa, Funtrab tem 166 vagas de emprego em aberto

Campo Grande (MS) – Esta em busca de uma recolocação no mercado de trabalho? Campo Grande tem 166 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (23.10). As vagas são intermediadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab).

Há oportunidades para tosador de animais domésticos, operador de empilhadeira, lavador de carros, garçom, colocador de painéis, arte-finalista, técnico de enfermagem, entre outras. Das vagas destinadas exclusivamente à Pessoa com Deficiência (Pcd), as oportunidades são diversas; porteiro, camareira de hotel, atendente de telemarketing, entre outras.

Para concorrer a qualquer uma das vagas, os candidatos devem procurar a Funtrab, que fica na Rua 13 de maio, n° 2773, no Centro de Campo Grande, tendo em mãos documentos pessoais, como RG, CPF e Carteira de Trabalho. A unidade funciona de segunda à sexta, das 7h às 17 horas.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. A lista completa de vagas pode ser conferida aqui .

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Divulgação