Com suspensão das aulas presenciais, Fundesporte garante cestas básicas a profissionais do Prodesc

(Fotos: Glauber Filho, Fundesporte)

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) garantiu 240 cestas básicas a professores de Educação Física selecionados pelo Programa MS Desporto Escolar (Prodesc) – Treinamento Desportivo, para atuar nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE).

Devido à suspensão das aulas presenciais, por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), juridicamente os professores ficaram impossibilitados de ser contratados. Ao todo, 80 profissionais declararam à Fundesporte a inexistência de outro vínculo empregatício e podem retirar uma cesta básica por mês, de maio a julho.

“Estávamos justamente na fase de renovação dos contratos. Sabemos que alguns desses profissionais só têm como fonte de renda o vínculo com o Programa e estavam passando por dificuldades financeiras diante da impossibilidade de contratação por causa da pandemia. Então, conseguimos esse auxílio, por meio de cestas básicas, de forma emergencial”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

O Prodesc é desenvolvido em parceria com o Núcleo de Esportes (Nesp) da Secretaria de Estado de Educação (SED) e objetiva incentivar a prática esportiva relacionada aos aspectos educacionais e à preparação para a vida em sociedade.

“Os professores selecionados têm a responsabilidade essencial de formar a base em 29 modalidades esportivas. Além disso, são estes profissionais que têm a missão de preparar alunos-atletas para uma melhor qualidade de vida, valorizando os princípios de formação e desenvolvimento humano”, enfatiza o diretor-executivo da Fundesporte e coordenador do Nesp/SED, Silvio Lobo Filho.

A retirada das cestas básicas, aos que residem em Campo Grande, pode ser feita presencialmente na sede da Fundesporte, localizada na Avenida Mato Grosso, 5778 – Bloco 3. Os profissionais do interior podem entrar em contato por meio do telefone 3323-7206.

Retomada das atividades nas escolas

De acordo com Filho, há perspectiva de retorno das atividades de Educação Física e do treinamento desportivo assim que retomada as aulas presenciais da Rede Estadual. Conforme o Decreto nº 15.463, de 25 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS), as atividades educacionais remotas foram prorrogadas até 31 de julho.

“Já alinhamos esse retorno com a SED, que nos autorizou a dar início às aulas do treinamento desportivo, mediante apresentação e implementação rígida de protocolos de biossegurança, para que tudo ocorra de forma segura e comprometida com a saúde dos nossos alunos”, finaliza Filho.