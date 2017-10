Com prazo vencido, vereador cobra gestão democrática nas escolas da Reme

O vereador Eduardo Romero (Rede), destaca que a aprovação do Plano Municipal de Educação trouxe várias metas no âmbito escolar - Divulgação

Venceu em junho deste ano o prazo de dois anos, a partir da aprovação do Plano Municipal de Educação, para que seja implantada gestão democrática as escolas. Na prática, isto significa, entre outros pontos, eleição direta para escolha de diretores na Rede Municipal de Ensino, Reme.

O vereador Eduardo Romero (Rede), destaca que a aprovação do Plano Municipal de Educação trouxe várias metas no âmbito escolar, entre elas a 19 que dispõe sobre a gestão democrática que acaba com a figura d dirigente escolar ser por meio de indicação política e não escolha da comunidade escolar. ‘Temos excelentes profissionais hoje à frente das direções escolares, mas o processo de escolha é essencial para que os alunos já comecem a exercer a cidadania e participar de um processo democrático’, explica.

Em março deste ano, quando faltavam três meses para o fim do prazo, Eduardo Romero encaminhou ofício para a Secretaria Municipal de Educação solicitando informações sobre a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar. Na época foi informado que seria constituída uma comissão com representantes do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), do Conselho de diretores e Diretores Adjuntos das Escolas e Ceinfs da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Condaem) e servidores da Semed, para estudo e elaboração da minuta do projeto de eleição de diretores e diretores adjuntos das escolas e também dos centros de educação infantil.

Nesta segunda-feira, 30, o parlamentar novamente encaminhou ofício para a Semed questionando sobre o planejamento da secretaria para, de fato, implantar a eleição direta nas escolas e Ceinfs da Capital.

Desde que assumiu o primeiro mandato como vereador, em 2013, Eduardo Romero defende na Câmara Municipal a eleição para diretores e diretores-adjuntos na Reme. Inclusive, o parlamentar chegou a apresentar projeto de lei desta natureza na Casa de Leis.