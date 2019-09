Com poesias, alunos da Reme levam carinho a idosos do asilo São João Bosco

Alunos da escola municipal professor Wilson Taveira Rosalino, localizada no Aero Rancho, emocionaram os idosos do asilo São João Bosco nesta sexta-feira (27), com declamações de poemas que valorizaram a história de pessoas que têm muito o que contar para as novas gerações. A visita dos alunos faz parte do projeto “Respeitando o envelheSER”, desenvolvido durante um bimestre com 36 alunos do 6º ano da escola.

Com textos de autores diversos, que abordam desde situações cômicas até românticas, os alunos se dividiram em grupos e se aproximaram dos idosos oferecendo a leitura.

Alguns preferiram ler os poemas isolados, o que proporcionou o surgimento de novas amizades. Foi o caso do aluno Edson Otávio Amaral Veríssimo, que escolheu o poema “Dor de cabeça”, que aborda várias adversidades de forma divertida. Comunicativo, Edson disse que fez vários amigos, adorou a experiência e ainda pretende retornar ao local com a família. “Eles são muito divertidos e alegres. É a primeira vez que vim aqui e gostei muito. Os idosos adoraram e deram muita risada do poema”, afirmou.

O aluno completou dizendo que o projeto o incentivou a pesquisar novos estilos literários. “Gosto de coisas engraçadas e sempre fico pesquisando trava línguas e poesias diferentes. Esse projeto me animou mais a ler”, frisou.

Emocionada com a visita, a aluna Melissa Mota Dias conversou com a maioria dos moradores do asilo e destacou o sentimento de carinho e solidariedade que o projeto despertou na turma. “Vimos o quanto é importante respeitar os mais velhos e aproveitar ao máximo a companhia deles”, afirmou a aluna que leu o texto “A canção dos tamanquinhos”.

Propostas

Idealizado pela professora Adriana Gonçalves, que atua na biblioteca da unidade e pela professora de Língua Portuguesa, Tayana Oliveira, a proposta do trabalho foi trabalhar conteúdos de Língua Portuguesa e oralidade, mas acabou culminando em um momento de carinho que arrancou sorrisos e resgatou a memória dos idosos que acompanharam atentos cada palavra dos textos declamados.

A ideia do trabalho surgiu a partir das formações oferecidas pela equipe da biblioteca escolar da Secretaria Municipal de Educação. A professora Tayana explicou que o primeiro passo foi pedir uma pesquisa sobre a rotina de algum idoso conhecido do aluno. Na sequência, eles fizeram o relato para a classe treinando a oralidade.

A etapa seguinte foi a exibição da animação “Up-Altas Aventuras” que também retrata a vida de um idoso. As crianças ainda leram o livro “O misterioso baú do vovô” e participaram de palestra da professora Adriana sobre o Estatuto do Idoso e as penalidades que estão sujeitas as pessoas que desrespeitam os direitos dos idosos. A partir daí, cada um escolheu uma poesia e produziu um cartão com mensagens otimistas para os moradores do asilo. “Percebi que este trabalho mudou muito a visão deles sobre o ato de envelhecer, deixando eles mais próximos da realidade de quando envelhecemos. Decidimos trazê-los aqui para vivenciar essa experiência, unindo o pedagógico com um ato de solidariedade”, pontuou Adriana, que ainda lembrou que a ação também é alusiva ao Dia Internacional do Idoso, a ser comemorado na próxima terça-feira (1º).