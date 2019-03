Com Outono, temperaturas registram declínio em todo MS

Prognósticos de chuva devem diminuir em todo Mato Grosso do Sul com a chegada do outono - Foto: Carlos Ferreira/A Crítica

A sexta-feira (22.03) promete ser o dia mais frio da semana. A previsão é de céu nublado com pancadas de chuvas abrangendo todas as áreas de Mato Grosso do Sul, juntamente com temperaturas amenas. A umidade relativa do ar no estado poderá variar entre 50 % a 95 % e a variação das temperaturas está estimada entre 14 °C e 31 °C.

O sol deve aparecer de leve na maior parte do estado e somente a região Norte tem previsão de amanhecer com chuva. Para a Capital, máxima de 27ºC e mínima de 19ºC.

Em Ponta Porã e Dourados, as temperaturas variam entre 15ºC e 25ºC, e 2oºC e 28ºc, respectivamente. Corumbá, tem máxima de 32ºC e mínima de 22ºC, de acordo com os dados do Cemtec/MS.

Prognósticos de chuva devem diminuir em todo Mato Grosso do Sul com a chegada do outono. Confira a previsão completa no mapa: