Com o tema “O Protagonismo que faz a diferença”, SED realiza em Jardim a Teia da Educação 2018

Campo Grande, MS – A Secretaria de Estado de Educação (SED) realiza, durante o mês de março, 17 encontros da Teia da Educação 2018, com o tema “O Protagonismo que faz a diferença”. Tendo em vista que a educação somente acontece quando todos os sujeitos envolvidos no processo acrescentam suas contribuições, a quarta edição da Teia da Educação visa refletir sobre os avanços, as perspectivas e o protagonismo dos diversos trabalhadores que propiciam que o conhecimento e a aprendizagem se efetivem nas escolas estaduais.

A fim de estabelecer a aproximação e o diálogo com os diversos profissionais da Rede Estadual de Ensino, o evento contará com palestra da secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, que falará sobre protagonismo com os diretores, diretores-adjuntos, coordenadores e professores das escolas estaduais. Os servidores que atuam na área administrativa das escolas participarão da palestra “Os protagonismos dos profissionais da Educação: o que te motiva?”, da gestora do Núcleo de Psicologia Educacional da SED, Paola Nogueira Lopes.

A Teia da Educação começa em Aquidauana, seguida de Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Coxim, Corumbá, Ponta Porã, Campo Grande, Dourados, Paranaíba e Três Lagoas.



Emilia Sbrocco Dorsa/Secretaria de Educação