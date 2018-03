Com o tema “O Protagonismo que faz a diferença”, SED inicia Teia da Educação 2018

À tarde, o evento com os administrativos foi realizado no Centro de Convenções de Jardim e a equipe pedagógica foi recebida na EE Coronel Juvêncio - Foto: SED-MS

A Secretaria de Estado de Educação (SED) realizou nesta segunda-feira (5) os dois primeiros encontros de 2018 da Teia da Educação – O Protagonismo que faz a diferença, a fim de propor a reflexão sobre os avanços, as perspectivas e o protagonismo dos diversos trabalhadores que propiciam que o conhecimento e a aprendizagem se efetivem nas escolas estaduais.

Pela manhã, a Teia foi realizada no Centro de Convenções de Anastácio, para os profissionais administrativos das escolas, e na Assembleia de Deus Missões, em Aquidauana, para o corpo pedagógico. À tarde, o evento com os administrativos foi realizado no Centro de Convenções de Jardim e a equipe pedagógica foi recebida na EE Coronel Juvêncio.

Nesta quarta edição da Teia da Educação, a titular da SED, Maria Cecilia Amendola da Motta, ministra palestra para diretores, diretores-adjuntos, coordenadores e professores e faz uma retrospectiva dos dados da Rede Estadual de Ensino nos últimos três anos, destacando a importância de cada profissional para o sucesso dos estudantes. “Estamos aqui com os protagonistas da educação de Mato Grosso do Sul, pois os indicadores apontam aumento na aprendizagem, na proficiência e na aprovação”, afirmou.

Em Jardim, a quadra de esportes foi o ponto de encontro para se tratar sobre a educação estadual

Para a diretora da EE Maria Correa Dias, de Anastácio, Maria Aparecida da Silva Ribeiro, a Teia proporciona a reflexão sobre a prática e as relações no dia a dia das escolas. “Os dados apresentados nos revelaram que, entre erros e acertos, estamos trilhando o caminho certo, pois avançamos entre 2015 e 2017. Sabemos que os desafios são muitos, mas estamos lutando por uma educação cada vez melhor e, para isso, contamos com a parceria dos pais, da comunidade e da SED”, destacou.

Os servidores que atuam na área administrativa das escolas assistiram a palestra “Os protagonismos dos profissionais da Educação: o que te motiva?”, da gestora do Núcleo de Psicologia Educacional da SED, Paola Nogueira Lopes. Agente de Limpeza da EE Coronel Pedro José Rufino, Jeane da Silva Almeida, acredita que a disposição ao atender às pessoas é o diferencial nos profissionais que estão na escola. “A partir do momento que a gente passa a se doar mais, recebe mais”, destacou.

Dividida nos polos das Coordenadorias Regionais de Educação, neste primeiro dia, a Teia contemplou os profissionais das escolas estaduais de Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Miranda, Nioaque e Porto Murtinho. Ao longo do mês de março, o evento passará por Coxim, Corumbá, Ponta Porã, Campo Grande, Dourados, Paranaíba e Três Lagoas.

Em Anastácio, auditório lotado mostra o compromisso do servidores da SED com a educação sul-mato-grossense

Em Anastácio e Aquidauana, a Teia foi acompanhada pelo prefeito de Anastácio, Nildo Alves de Albres; a secretária municipal de Educação de Anastácio, Cimara Fernandes; o coordenador Regional, Gerson Prata; o deputado estadual, Felipe Orro; e a coordenadora Regional de Educação, Gleide Veloso.

Em Jardim, a Teia foi prestigiada pelo prefeito Guilherme Monteiro; a secretária municipal de Educação, Eliana Cafure Peixoto; a secretária municipal de Saúde, Marcelly Freitas Trindade; a coordenadora Regional de Educação Kennya Flores de Lima; e o deputado estadual, Felipe Orro.