Com muitas brincadeira e lanche especial, Centro Multiuso â€˜O PicolÃ©â€™ inicia atividades de 2017

Muito cachorro quente, pão de queijo e pipoca, além de personagens infantis alegraram o inicio das atividades do Centro Multiuso ‘O Picolé’. Na última semana, uma verdadeira festa foi organizada, em parceria com a empresa Sarah Animações, para alegrar e encantar as crianças neste inicio de atividades.

Não faltaram sorrisos e diversão, conta a coordenadora do Centro Multiuso, Ediele Rosalen. “A importância de receber as crianças de uma forma diferente, que neste caso foram os personagens, causa um encantamento inicial das crianças, que elas vão levar o ano inteiro com elas. É uma forma de já cativá-las”, contou.

Além do lanche especial, as crianças puderam participar de muitas brincadeiras, como pula-pula e cama elástica.

Para Ediele, o esforço em buscar parceria e apoio da comunidade para a realização do evento foi mais que compensador. “Ver a alegria estampada no rosto deles é compensador. Essa ajuda da comunidade em doar alimentos e serviços é muito importante para a nossa instituição”, frisou.

O Centro Multiuso João Renato Pereira Guedes – O Picolé – atende 60 crianças. Trinta no período da manhã e 30 no período da tarde.

