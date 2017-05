Com mais de 50 participantes, Abrasel realiza o lançamento do festival Brasil Sabor

A 12ª edição do festival gastronômico Brasil Sabor chega a Mato Grosso do Sul nesta semana e conta com 51 estabelecimentos, sendo 45 de Campo Grande e seis de Bonito. Com o tema “Original do Brasil” a edição 2017 segue com o trabalho de resgate e valorização de ingredientes e técnicas gastronômicas de diversas regiões do país. O lançamento do festival acontece nesta quarta-feira (17), às 15 horas, no Domus Bistrot.

Realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o evento ocorre simultaneamente em 22 Estados entre os dias 18 de maio e 4 de junho. Em Mato Grosso do Sul, os pratos custam entre R$15 e R$ 50.

Mais de dez restaurantes têm pratos assinados por chefes renomados de Campo Grande, resultado de uma parceria entre a Abrasel-MS e a Associação dos Cozinheiros Profissionais do Pantanal (ACPP). Além disso, com a variedade de participantes o cliente poderá escolher entre diversas especialidades gastronômicas, como italiano, oriental, docerias entre outros.

Evento:

17 de maio - 15h

Domus Bistrot (Antônio Maria Coelho, 2699)

