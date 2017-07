Com inauguração prevista para dezembro, Campo Grande terá primeira unidade Rock & Ribs

O Shopping Bosque dos Ipês receberá com exclusividade a primeira unidade da Rock & Ribs no Mato Grosso do Sul. O restaurante traz ao Estado o conceito de casual dining, que são estabelecimentos que ocupam zona intermediária entre casas de fast-food e a gastronomia mais elaborada, com atendimento informal e cozinha de qualidade.

No cardápio da steakhouse está o carro chefe e maior sucesso de vendas, o Rock Original Barbecue Ribs, que é uma costelinha suína assada por mais de três horas e coberta com molho barbecue. O processo lento de cozimento quebra o colágeno e tenderiza a carne, fazendo-a soltar dos ossos e desmanchar na boca, com um gostinho especial brasileiro. Os sul-mato-grossenses experimentarão suculentas carnes nobres e petiscos típicos da culinária americana, variedades de “steaks”, hambúrgueres, massas e saladas. As carnes e matérias-primas utilizadas são de fornecedores premium.

Com cerca de 460 metros quadrados de salão, a Rock & Ribs será o primeiro restaurante localizado fora da Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês, que ficará no 1º piso, ao lado da entrada A em um espaço charmoso e agradável. O grande diferencial da casa é a decoração, voltada para os apaixonados por música e, principalmente, pelo bom e velho rock n`roll, uma escolha perfeita, tanto para um happy hour, quanto para um jantar ou almoço em família.

Renato Capelari, proprietário da marca Rock & Ribs, explica o conceito da casa. “Nossa ideia é proporcionar aos clientes, principalmente as famílias, executivos e jovens, um ambiente e serviço diferenciado, onde além da gastronomia as pessoas poderão desfrutar de uma experiência em um ambiente único e exclusivo. Além disso, o restaurante terá como diferencial música ao vivo todos os dias com atrações especiais. Durante a semana, os clientes poderão participar do nosso conceituado Happy Hour com chopp e caipirinhas em dobro. ”

Para a superintendente do Bosque dos Ipês, Adriana Flores é papel do shopping trazer ao Mato Grosso do Sul a vanguarda, o melhor do varejo nacional. “O Rock & Ribs é um expoente do setor, nosso primeiro restaurante com serviço, e vem somar à proposta de entretenimento, gastronomia, serviços e compras, as vocações do Bosque”.

O Rock & Ribs é 100% brasileira e está presente em 11 estados do país. Teve início em 2010, com a inauguração da primeira loja do segmento fast-food no Shopping Eldorado, em São Paulo. Devido ao sucesso do formato, a rede é membro da ABF (Associação Brasileira de Franchising) e conta atualmente com 38 unidades, sendo 22 fast-foods, dez restaurantes e seis food trucks.

Serviço: O Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.

