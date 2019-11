Com foco no incentivo musical, prefeitura realiza sétima edição do Festival de Bandas e Fanfarras

Explorar o potencial educativo da música e oferecer espaço para a demonstração da cultura popular, além de fomentar o desenvolvimento da música na escola. Estes são os objetivos do 7º Festival de Bandas e Fanfarras realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que aconteceu neste sábado (9), no Teatro de Arena do Horto Florestal.

O prefeito Marquinhos Trad prestigiou o festival que contou com a participação de 300 alunos de dez escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) onde fazem parte dos projetos da Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Reme.

Também presente no evento, a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, falou sobre a importância do apoio dos pais nas atividades desenvolvidas nas escolas. “É fundamental este incentivo para dar suporte ao nosso trabalho e valorizar nossas crianças”, disse. Também estiveram presente no Festival a secretária-adjunta de educação , Soraia Campos, e vereador Willian Macksoud.

O festival reuniu um público de pelo menos 400 pessoas que se emocionaram com o repertório eclético escolhido pelos maestros das bandas das escolas “Antônio José Paniago”, “Padre Tomaz Guirardelli”, “Professora Oneida Ramos”, “Plínio Mendes dos Santos”, “Doutor Tertuliano Meirelles’, “Professor Licurgo de Oliveira Bastos”, “Doutor Eduardo Olímpio Machado”, “Professora Maria Lúcia Passarelli”, “ETI Ana Lúcia de Oliveira Batista”, “Professor Antônio Lopes Lins”, além de instituições e escolas convidadas.

Da música regional, passando pelo clássico, MPB e até o rock da banda Queen, os alunos mostraram todo o aprendizado do ano que tiveram no projeto de arte da Deac. Ainda animaram o público sucessos do DJ Alok, Tim Maia, Luiz Gonzaga e Coldplay.

O chefe da Deac, Marcos Antonio Lopes, destacou o empenho da equipe do projeto. “Nosso objetivo é oferecer a melhor educação para nossos alunos e as atividades culturais contribuem nesse processo de aprendizagem”, pontuou.

Amor à música

A paixão pelo universo musical e o sonho de um dia seguir carreira artística é o que move os amigos Guyllerson Coelho Dias, 14 e Pedro Chaves Gonçalves, 9 anos, a praticarem lira e surdo toda semana na escola.

“Participo há três anos e comecei incentivado por uma amiga. Sempre gostei de música e ouço todos os estilos, por isso pretendo seguir carreira na área musical”, revelou Guyllerson. O mesmo sonho tem Pedro, que começou a praticar este ano. “Decidi fazer parte da banda depois de ver meu amigo tocar. Não achei nada difícil porque gosto de aprender instrumentos”, ressaltou.

Experiente na banda da escola “Eduardo Olímpio Machado”, a aluna Ana Claudia da Silva, 14, disse que prefere o repertório de pop rock e também sonha com a carreira musical, mas ela também ressalta a importância que a música tem em seu aprendizado. “É importante as crianças participarem para diversificar as atividades. Hoje todo mundo fica só no celular”, frisou.