Com foco no educar pela pesquisa, encontro “Teia da Educação” chega a Campo Grande

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) realizou nesta terça-feira (24) o primeiro, de quatro encontros na Capital, da terceira edição da “Teia da Educação – Educar pela Pesquisa”, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, com a participação de mil professores e coordenadores pedagógicos das escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

O evento propõe a aproximação e apropriação da prática pedagógica com foco na Escola da Autoria, no protagonismo juvenil e na educação por meio da pesquisa, visando à formação do estudante como autor de seu próprio conhecimento. “Esta terceira Teia é dirigida ao professor e ao coordenador, numa abordagem de mudança de metodologia. O professor Pedro Demo desconstrói o que a gente acredita, para que possamos refazer a caminhada do professor em relação à aprendizagem dos estudantes”, explica a secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, que nesta edição da Teia apresenta os avanços conquistados pela educação de Mato Grosso do Sul nos últimos dois anos.

Consultor da SED e professor emérito da Universidade de Brasília (UnB), Pedro Demo apresentou as propostas e as possibilidades de trabalho no educar pela pesquisa. “Esta é uma proposta para caminhar na direção de uma aprendizagem baseada na autoria, porque hoje existe uma boa documentação, boa pesquisa e boa base cientifica para dizer que pesquisa é essencialmente exercício de autoria”, destacou o professor.

Pedro Demo acredita que o papel do professor é fundamental no educar pela pesquisa. “A mudança maior é do professor. Se a gente insiste que o aluno tem que virar autor, cientista e pesquisador, eu preciso de um professor que seja autor, cientista e pesquisador”, concluiu, informando que a SED está preparando cursos longos, de autoria, para que o professor exercite a autoria, para que eles, aprendendo a ser autores, consigam levar o estudante à autoria.

Durante o evento, o professor José Gomes Pereira, da Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, uma das primeiras a implementar a proposta de educar pela pesquisa no Estado, relatou sua experiência com essa metodologia. “Minha fala faz uma correlação entre a teoria de se educar pela pesquisa e como ela vai se efetivar na prática. Ela motiva os professores a usarem esta metodologia para que o educar pela pesquisa aconteça, para que, de fato, o estudante aprenda de forma mais concisa”, informou.

Professora de Arte nas escolas estaduais José Antonio Pereira e Padre José Scampini, Amélia Preto saiu ansiosa pelas próximas formações e imaginando como modificar os próximos encontros com os estudantes. “O encontro de hoje foi um duro confronto com a realidade, o professor diante de uma problemática. Mas o professor Pedro Demo, sabiamente, nos sugeriu um novo caminho que poderá nos levar a uma melhora considerável”, afirmou.

Teia da Educação

Em 2017, a Teia da Educação está sendo realizada nas cidades sede das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). A primeira CRE a receber o evento foi Dourados e, em seguida, Aquidauana e Jardim. Na Capital, a Teia foi dividida em quatro encontros, para melhor acomodar os participantes. Nesta terça-feira (25), estavam presentes os profissionais das escolas estaduais dos counes Sul, Lagoa e Bandeira; à tarde, os das unidades escolares dos counes Imbirussu, Guaicuru (três escolas) e Hércules Maymone.

Nesta quarta-feira (26), a programação começa com as escolas dos counes Segredo, Central e Guaicuru (três escolas); às 13h, o encontro receberá professores e coordenadores dos municípios de Bandeirantes, Camapuã, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Sidrolândia e Terenos. Novos ciclos estão programados para os meses de maio e junho.

A formação da Teia da Educação começou em 2015, quando a SED viajou pelo Estado com o projeto “SED vai às Escolas”, que em 21 encontros reuniu mais de 20 mil profissionais da educação entre diretores, coordenadores, supervisores, secretários, professores, merendeiras e demais servidores da Rede Estadual de Ensino.

Na programação, a palestra “Teia da Educação: tecendo a aprendizagem em Mato Grosso do Sul”, ministrada pela secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, a fim de unir esforços na aprendizagem dos estudantes e alinhar as ações da SED em consonância aos anseios da comunidade escolar.

Em 2016, na Teia da Educação – Fortalecendo a Rede de Aprendizagem em Mato Grosso do Sul, as escolas apresentaram para a equipe da SED, composta pela secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, superintendentes, coordenadores e técnicos de diferentes áreas, os Planos de Trabalho elaborados para a melhoria da aprendizagem dos estudantes, com base na Avaliação Institucional Externa, o Projeto Político Pedagógico e o Projeto de Gestão Escolar apresentado à comunidade no período da campanha eleitoral da direção escola.

Texto e fotos: Emília Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

