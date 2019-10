Com foco na sustentabilidade, escolas da Reme participam da Fecintec

Escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) estão participando da 6ª Feira de Ciência e Tecnologia de Campo Grande (FECINTEC) 2019, organizada pelo IFMS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Campo Grande), que acontece até sábado em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Além de palestras, minicursos e oficinas, os campi do IFMS promovem, também, as Feiras de Ciência e Tecnologia. Ao todo, nove unidades da Reme levaram trabalhos que têm como foco, a sustentabilidade e reaproveitamento de elementos, como os alunos da escola “Antônio José Paniago”, que estão apresentando um trabalho sobre a reutilização da água das chuvas para a produção aquapônica.

A aluna Sara Tariga dos Santos, explicou que o grupo desenvolveu um sistema inteligente e sustentável de uma horta ecológica. “É interessante mostrar nosso projeto porque é uma experiência interessante, já que é a primeira vez que participamos. A ideia é continuar com o projeto ano que vem, aprimorando”, disse.

Já a escola “Irmã Edith Coelho Netto” levou uma análise comparativa das propriedades funcionais da Manguba e suas possíveis alternativas alimentares.

Quem falou sobre a iniciativa foi a aluna Lívia Barbosa Córdoba. Ela contou que seu grupo já estuda sobre as PANCs, que são as plantas comestíveis não tradicionais e descobriu a existência da Manguba na unidade. “Foi um especialista na escola e viu que tem uma árvore lá há 23 anos na horta e que é uma Manguba, então quisemos participar para divulgar nossa pesquisa e as propriedades funcionais dessa planta, que é pouco conhecida ”, frisou.

Orientadora do grupo, a professora Tatiane do Socorro Soares Brasil, afirmou que a experiência na Fecintec é importante porque incentiva o protagonismo juvenil. “Elas aprenderam muito sobre introdução, objetivos, metodologias, escrita e oralidade”, disse.

Também apresentaram trabalhos na feira, as escolas ‘Consulesa Margarida Maksoud Trad”, escola agrícola “Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo”, “Professor Arassuay Gomes de Castro”, “Nagib Raslan”, “João Evangelista Vieira de Almeida”, “João de Paula Ribeiro” e “Professor José de Souza”.

A feira

A Fecintec seleciona trabalhos de iniciação científica dos estudantes das escolas públicas e privadas dos municípios contidos na área de abrangência do campus Campo Grande para apresentação para a comunidade.

O tema do evento este ano é “Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável”, seguindo a temática da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNC), que ocorrerá no mês de outubro.

Os trabalhos abrangem as áreas de Ciências Biológicas e da Saúde; Exatas e da Terra; Humanas, Sociais Aplicadas e Linguística; Agrárias e Engenharias; e Multidisciplinar, para projetos com mais de uma área predominante.

Serão premiados trabalhos nas categorias nível médio/técnico integrado e nível fundamental, além de melhores pôster/banner, maquete/protótipo, apresentação oral, relatório, e projeto na categoria nível médio/técnico