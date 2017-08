Com foco na educação para o trânsito, escolas da Reme participam de seletiva do Fetran

As escolas municipais Dr. Eduardo Olímpio Machado, Bernardo Franco Baís e Maestro João Correa Ribeiro participaram nesta quinta-feira (25) da etapa Morena do Fetran (Festival Estudantil Temático de Trânsito), organizado pela Polícia Rodoviária Federal, que lançou o evento em maio, em alusão ao movimento Maio Amarelo. As três escolas participaram com peças na categoria infantil.

A seletiva aconteceu no teatro Glauce Rocha e reuniu um público de pelo menos 400 pessoas que prestigiaram as apresentações de sete escolas da rede pública e particular. A secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, participou da abertura do evento e destacou a importância de desenvolver nas escolas projetos de conscientização para o trânsito.

“Daqui a um tempo serão vocês que estarão conduzindo um veículo e estarão muito mais preparados dos que as gerações que só aprenderam sobre as regras de trânsito na autoescola. Tenho certeza que muitos corrigem os adultos quando observam infrações”, afirmou aos jovens presentes ao evento.

Para a secretária, a iniciativa de criar um festival de teatro para tratar do tema ajuda o aluno a fixar as regras e evitar erros que não devem ser cometidos nas vias. Ela destaca que o maior aprendizado acontece quando há emoções envolvidas e apresentações de forma lúdica. “Eventos descontraídos como este levantam as discussões e nós não esquecemos mais do que aprendemos, ficam gravados na memória”, ressaltou.

Consciência

A iniciativa busca reunir escolas da rede pública e particular e desenvolver a consciência e a responsabilidade dos alunos quanto às questões relacionadas ao trânsito. As peças teatrais foram montadas com a supervisão de um professor que passou por uma capacitação junto aos organizadores do festival.

O festival foi dividido em etapas que abrangem cinco regiões de Mato Grosso do Sul. A etapa Morena é a última e engloba as cidades de Campo Grande, Chapadão do Sul e Ribas do Rio Pardo. Até o momento, 12 peças já foram selecionadas. O resultado desta fase, que irá selecionar três apresentações, será divulgado dia 1º de setembro.

A final acontecerá no período de 17 a 22 de setembro, com 15 espetáculos.

Veja Também

Comentários