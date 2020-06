Com foco na Educação Especial, Semed realiza primeira formação continuada on-line

A formação, que teve início nesta segunda-feira (22) online - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Educação Especial foi a modalidade escolhida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Superintendência de Políticas Educacionais (Suped), para dar continuidade ao programa de formação Reflexões Pedagógicas: diálogos entre teoria e prática, que tem como objetivo, assegurar momentos de estudos e reflexões sobre o trabalho docente, a fim de contribuir com o processo de ensino e aprendizagem, na perspectiva da reflexão teórico-prática.

Devido a pandemia provocada pela Covid-19, o programa, que se caracterizou nos últimos três anos por realizar formações simultâneas, em diferentes unidades de ensino e instituições da Capital, passou por uma reformulação e nesta edição está acontecendo totalmente de forma virtual, por meio de um canal no Youtube criado com exclusividade para o Reflexões Pedagógicas e que pode ser acessado pelo link http://abre.ai/beZY

A formação, que teve início nesta segunda-feira (22) e segue até o próximo mês contemplando outras temáticas de diferentes áreas do conhecimento, teve como tema de abertura, “O Autismo e Deficiência Intelectual – Neurodesenvolvimento e as Práticas Pedagógicas”. De acordo com os organizadores do programa de formação, a Educação Especial é uma modalidade que perpassa todas as etapas e níveis da educação, por isso, até o dia 29 de junho, os vídeos gravados por técnicos e especialistas da área serão voltados aos sete mil profissionais da Rede Municipal de Ensino (Reme) e abordarão temas diversos, como “Adequações de Atividades Curriculares para Alunos Com Surdez”, “Adequações de Materiais Pedagógicos e a Tecnologia Assistiva para Alunos Com Deficiência Física”, “O Aluno com Deficiência Visual no Contexto Escolar e Adequações de Atividades”, “Conceitos e Características sobre a Pessoa Com Altas Habilidades/Superdotação” e “Jogos e Brincadeiras como Instrumentos de Intervenção nas Dificuldades de Aprendizagem”.

A proposta é diminuir as dificuldades de aprendizagem e identificar a melhor forma de atender às necessidades educacionais destes alunos, destacando o como fazer, de modo que favoreça a efetiva participação e integração do aluno, além de sua aprendizagem.

De acordo com a organização do Reflexões Pedagógicas, a formação continuada de professores é um processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade docente, realizado ao longo da vida profissional, com o objetivo de assegurar uma ação docente efetiva que promova aprendizagens significativas, por isso a Reme busca discutir e orientar as práticas pedagógicas de suas unidades escolares por meio de programas de formação continuada, que refletem na qualidade do ensino ofertado aos 107 mil alunos da Reme.

Neste primeiro dia de formação, o vídeo com o primeiro tema teve uma participação direta de 1,5 mil profissionais, que tiveram suas dúvidas respondidas por técnicos da Suped por meio do chat do canal do Youtube. Até o final da manhã, pelo menos oito mil profissionais já haviam acessado o vídeo de estreia da terceira edição do Reflexões Pedagógicas.

Os vídeos serão liberados diariamente, a partir das 8 horas, no canal do Youtube Reflexões Pedagógicas On-line