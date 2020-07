Com criatividade, alunos da Reme têm acesso a projeto de horta escolar

O cultivo de hortaliças envolve alunos, educadores e uma rede de voluntários da comunidade do Bairro Jardim Anache - (Foto: Reprodução)

Novas formas de ensino e aprendizagem são colocadas em prática pela Rede Municipal de Ensino (REME), durante a suspensão das aulas presenciais, até 31 de julho, por conta da pandemia da Covid-19. Com as aulas on-line, novos métodos foram desenvolvidos pelos professores e diretores das 104 escolas de educação infantil e 98 de ensino fundamental.

Uma das alternativas que apresenta resultados é o desenvolvimento de uma horta escolar no terreno da Escola Municipal Nazira Anache. O cultivo de hortaliças envolve alunos, educadores e uma rede de voluntários da comunidade do Bairro Jardim Anache. A princípio, 90 alunos do 8º ano estão envolvidos no projeto, que abrange sete disciplinas – Língua Portuguesa, Matemática, História, Ciências, Geografia, Arte e Educação Física.

Com orientação por vídeos e grupos de conversa por aplicativo, os professores orientam os alunos a preparar a terra, plantar e cuidar da horta. Além disso, os estudantes vão produzir conteúdo com o auxílio do caderno de atividades. Em Língua Portuguesa, por exemplo, já houve a produção de um artigo de opinião sobre alimentação saudável. Em a nova tarefa cada aluno os aluno vai escolher duas espécies e escrever sobre as propriedades e benefícios do alimento. Em uma terceira etapa, cada um deverá escrever uma receita com um dos ingredientes estudados. Na disciplina de Matemática, os estudantes vão avaliar a economia com a produção dos alimentos plantados na própria horta.