Com aulas à distância, TV Reme completa um mês

TV Reme está de aniversário - (Foto: Vangivaldo Miranda)

No ar desde o dia 8 de junho, a TV Reme Campo Grande – que completa um mês no ar – está disponível para os 110 mil alunos da Rede Municipal de Educação (Reme) no canal 4.2 da TVE. As vídeoaulas também podem ser assistidas pela internet no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCsC4oAnt5rZiGAEKYLAYBog/featured) com 6,4 mil usuários inscritos.

As aulas da Reme estão suspensas até o dia 31 de julho, mas o ensino para os estudantes da Educação Infantil (Emeis) e Ensino Fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem continuidade de forma remota. Além das aulas à distância, os alunos também recebem os cadernos de atividades elaborados e entregues na escola – conforme calendário de distribuição estabelecido pela unidade.

As aulas elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) são gravadas no estúdio da TVE. A grade de programação atende alunos de todas as idades, com conteúdos específicos para cada ano escolar.

A produção tem como base os conteúdos curriculares do grupo 1° ao 9º ano, além dos direcionados aos alunos do berçário ao grupo 5 e também aos alunos da EJA, e ainda com conteúdos específicos para as escolas do campo. Os alunos da Educação Infantil têm acesso a contação de histórias, brincadeiras e jogos. Já para os alunos do Ensino Fundamental o conteúdo é do referencial curricular vigente com temas nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês e Artes.

As vídeoaulas são mais uma ferramenta para complementar os cadernos com atividades pedagógicas disponibilizados pelas escolas. A grade com os conteúdos conta com programas educativos da TVE, que são intercalados às aulas da Reme, reforçando o conteúdo pedagógico.