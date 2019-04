Com atividades culturais e prestação de serviços, escola da Reme realiza Dia da Familia

Pais e alunos da escola municipal Professora Oliva Enciso participaram na manhã deste sábado (27), do Dia da Família na Escola, que ofereceu mais de 20 ações, desde palestras na área da saúde até cursos de auto maquiagem para a comunidade que prestigiou o evento até o início da tarde.

O prefeito Marquinhos Trad marcou presença no evento e participou de atividades junto com as crianças, além de conversar com os pais e familiares. “Nossa rotina é muito corrida, mas precisamos separar um tempo do dia para ouvir nossos filhos e realizar atividades com eles”, afirmou.

O Dia da Família na Escola começou com apresentações de balé, canto e violão na quadra da unidade, dando ênfase aos projetos desenvolvidos no contra turno e oferecidos pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Rede Municipal de Ensino (Reme). A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, falou sobre a importância de prestigiar o evento junto aos filhos. “É um momento em que o pai pode perceber a importância da escola na vida dos filhos. As escolas são uma extensão do trabalho que desenvolvemos na Semed, por isso a participação de vocês é fundamental”, pontuou.

O diretor da escola Oliva Enciso, Vilmar Balbuena, destacou que o envolvimento das famílias no ambiente escolar é um componente importante para o desempenho das instituições. “É necessários que as famílias acompanhem o desenvolvimento da criança em todo o processo de aprendizagem, por isso fazemos questão de manter as portas da nossa unidade abertas para vocês”, disse.

A família da pequena Helena, de cinco anos, conhece bem o papel da escola no desenvolvimento da filha, que á autista. Os pais da aluna, o engenheiro agrônomo Antônio Claret de Oliveira Junior e a dona de casa Daiane Silva Barbosa de Oliveira foram logo cedo conferir as atividades e falaram sobre o quanto a filha ficou mais sociável após frequentar a unidade. “A Helena tem uma professora assistente só para ela e desde o ano passado, quando começou a estudar aqui, percebemos como ela interage melhor com os amigos e a família”, mencionou a mãe.

Para o pai, participar da rotina escolar é necessário para auxiliar no desenvolvimento escolar da criança. “Essa iniciativa da escola é muito válida até para nós pais conhecermos toda a comunidade porque na correria a gente não consegue conversar com os outros pais e hoje é uma oportunidade para trocar idéias com as demais famílias”, disse.

Assistência

Para os empreendedores, colaboradores e micro-empresários que participaram do evento,oferecer à comunidade serviços que nem sempre são de fácil acesso, é uma satisfação. “Sempre vamos a essas ações quando somos convidados e é um prazer levar informações para as pessoas que nem sempre têm a oportunidade de ter acesso a serviços da área de Direito”, ressaltou a advogada Caroline Mendes Dias, sócia de um e escritório de advocacia que participou do Dia da Família.

Na sala, muitos pais tiraram dúvidas sobre questões da área de família. Também foram muito procuradas as salas com atividades recreativas, onde pais e filhos se divertiram com jogos de raciocínio e desenhos. Já na sala de palestras, os temas variaram de valorização da vida até dicas para combater e evitar a dengue.

Nos corredores, ainda era possível levar para casa uma lembrancinha ou o presente antecipado do Dia das Mães nos estandes de venda de chinelos decorados, bijuterias e artesanato.

“Hoje vim apenas para passear, mas fico feliz em ver a comunidade utilizando os serviços oferecidos. É muito importante essa participação dos pais na escola”, concluiu o funcionário público Orival Lopes, que há 30 anos reside na região e ajuda na viabilização de palestras na área da saúde, ministradas na unidade.