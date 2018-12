MS investe R$ 1,5 mi na reforma da escola Filinto Muller

A Escola Estadual Senador Filinto Muller atende atualmente em torno de 500 alunos do ensino fundamental e médio - Foto: Divulgação

Angélica, no interior de MS, será beneficiada através da Escola Estadual Senador Filinto Muller, com investimentos de quase R$ 1,5 milhão do governo do Estado para a reforma completa das instalações físicas da escola. A previsão da SED (Secretaria Estadual de Educação) é de que às obras sejam iniciadas nas próximas semanas.

A revitalização completa da escola, que inclui melhorias na parte elétrica e hidráulica, recuperação completa das salas de aula, construção de novos banheiros, modernização do setor administrativo e a pintura do prédio, é uma luta de quase quatro anos de Renato Câmara.

Desde que iniciou o mandato na Assembleia Legislativa, Renato tem realizado gestões junto ao governo do Estado, para viabilizar recursos para a revitalização da escola. Atendendo ao pedido da comunidade escolar (diretora Cida e da coordenadora Kely) e do vereador Adão Gonçalves, o deputado visitou a escola para conhecer de perto os problemas e dificuldades enfrentados pela comunidade. Em seguida, Renato Câmara passou a realizar gestões no governo Estado, apresentando diversas indicações solicitando a execução dos serviços e articulando reuniões, inclusive com a secretária Maria Cecília Amêndola da Motta e com o secretário-adjunto de Educação, Josimário Tenório, objetivando a inclusão da escola no cronograma de investimentos do Estado para 2018.

"Para nós é uma grande felicidade ver que essa importante demanda da comunidade escolar da Escola Filinto Muller e de agentes políticos de Angélica está se concretizando. São muitos anos de luta, gestões junto ao Estado e idas e vindas a Campo Grande para tentar viabilizar essa reforma. Como representante de Angélica e do Vale do Ivinhema na Assembleia Legislativa, fico extremamente satisfeito por ter colaborado, através do nosso mandato, da realização desta importante conquista. Angélica e os alunos da Filinto Muller podem se orgulhar porque em breve terão à disposição uma escola novinha e em plenas condições de oferecer mais conforto e comodidade a seus usuários", destacou Renato Câmara.

A diretora Maria Aparecida Nazaro relata que a reforma completa da escola é um anseio de alunos, professores, pais e funcionários há quase uma década, já que se trata de uma escola com quase 50 anos de fundação e castigada pelos efeitos do tempo. Conforme ela, a última reforma parcial da escola foi realizada pelo governo do Estado há quase 20 anos. "Essa reforma é uma grande satisfação para toda a comunidade escolar. Nossa escola realmente necessitava dessas melhorias", disse.

