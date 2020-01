Com apresentação de conselheiros tutelares, Semed realiza reunião sobre ações para 2020

O prefeito Marquinhos Trad destacou a importância da Educação Infantil na base do aprendizado infantil - (Foto: Divulgação)

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou, na manhã desta terça-feira (28), reunião com diretores das 104 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI’s), para discutir as ações pedagógicas adotadas pela Rede Municipal de Ensino (Reme) neste ano.

Organizada pela Superintendência de Gestão e Normas, a reunião, que contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, da secretária municipal de Educação Elza Fernandes, secretária-adjunta Soraia Campos, além de superintendentes da Reme, também teve o propósito de repassar aos gestores informações referentes à organização administrativa das unidades.

O prefeito Marquinhos Trad destacou a importância da Educação Infantil na base do aprendizado infantil. “É preciso orientar bem agora para auxiliar as crianças nas escolhas que elas farão no futuro. Crianças bem orientadas têm princípios e quando chegar a hora de escolherem a carreira, não irão esquecer o que aprenderam com vocês”, afirmou.Denil

A secretária Elza Fernandes destacou a importância da reunião para sanar as dúvidas, principalmente dos novos profissionais e falou sobre a entrega dos kits escolares nas unidades, que teve início no começo do mês. “Estamos trabalhando para dar agilidade em todas as entregas, por isso é fundamental a cooperação de todos”, ressaltou.

União

A superintendente de Gestão e Normas, Alelis de Oliveira Gomes pontuou que a parceria com os Conselhos Tutelares foi fundamental em 2019, por isso convidou os novos integrantes para participarem da abertura dos trabalhos. “Trouxemos os conselheiros porque eles são muito parceiros e fizemos uma ponte muito boa com eles, para dar o melhor atendimento às nossas crianças. Queremos estreitar essa relação para deixar nosso trabalho mais humano, buscando sempre fazer os encaminhamentos aos Conselhos de forma ágil”, explicou.

A superintendente também disse que durante a reunião foram repassadas as orientações técnicas quanto ao funcionamento das unidades, a importância do acolhimento da famílias, além de esclarecer sobre as novidades nos projetos pedagógicos e ações da Semed. Um exemplo é o projeto “Valorização da Vida”, que presta atendimento aos alunos e leva às unidades ações sobre a importância de identificar e tratar a depressão e os perigos do bulliyng, fatores que podem levar ao suicídio.

Este ano o projeto irá ampliar o quadro de profissionais, que realizarão o atendimento por regiões da cidade.

Para a diretora da EMEI “Coração de Maria”, Geórgia de Fátima Nogueira Borges, a primeira reunião do ano é fundamental para alinhar os trabalhos. “Com isso, todos falamos a mesma linguagem e este ano gostei da participação dos conselheiros tutelares que puderam tirar muitas dúvidas”, afirmou.