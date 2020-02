Com apoio de parceiros, Semed realiza ação com foco no carnaval

A Sectur também participará com faixas de alerta e a Agetran irá organizar o fluxo de trânsito e escolta da caminhada. - (Foto: Divulgação)

Com o objetivo de coibir a violação dos direitos das crianças e adolescentes durante o período de carnaval, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) por meio da Superintendência de Gestão e Normas e da Gerência de Gestão da Educação Básica vai realizar, nesta quinta-feira (20), uma mobilização de esclarecimento e conscientização, nas sete regiões da capital, nos horários das 10 e 16 horas.

O objetivo é sensibilizar e conscientizar a população, de forma lúdica e dinâmica sobre a importância de combater toda forma de violência, abuso, consumo de substâncias psicoativas, além de atos de agressão, discriminação, intimidação, bullying e violência contra mulheres.

De acordo com a superintendente de Gestão e Normas da Reme, Alelis Gomes, a ação visa buscar a interação dos alunos, professores e comunidade escolar e será desenvolvida com o apoio da Subsecretaria da Mulher, Casa da Mulher Brasileira, Sesau, Agetran e Sectur, além da Sejusp, Guarda Municipal e Conselho Municipal Antidrogas (COMAD).

“Enquanto órgãos públicos vamos promover a orientação e ações de prevenção para que nossas crianças, jovens e mulheres, compreendam por meio da campanha a importância de estarem alertas”, destacou Alelis.

A ação “Carnaval Morena: proteção e respeito às mulheres; não às drogas, bebida e direção não é legal” vai acontecer nas escolas “Consulesa Margarida Macksoud Trad” (Prosa), “Padre Thomaz Guirardeli” (Anhanduizinho), “José Mauro Messias” (Bandeira), “Antônio Lopes Lins” (Lagoa), “Arlindo Lima” (Centro), “Elizabel Maria Gomes Salles” (Segredo) e “Fauzze Scaf Gattas Filho”, (Imbirussu)

Diretores e coordenadores locais farão a sensibilização da comunidade escolar solicitando aos professores que conversem com os alunos sobre os cuidados necessários durante as festividades de carnaval, além de elaborarem cartazes e materiais para a caminhada que acontecerá no período da tarde, nas escolas polo.

As ações ocorrem de forma simultânea e terão o acompanhamento das viaturas da Ronda Escolar do Projeto Escola Segura Famíla Forte (Sejusp); da Guarda Civil Metropolitana, da Subsecretaria da Mulher, que fará a entrega de panfletos orientativos e atendimento de dúvidas sobre encaminhamentos em caso de abuso e da Sesau, irá orientar sobre doenças sexualmente transmissíveis e prevenção, além da importância do Disk 100.

A Sectur também participará com faixas de alerta e a Agetran irá organizar o fluxo de trânsito e escolta da caminhada.