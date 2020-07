Com apoio da Semed, fórum on-line debate o esporte escolar em MS

Será realizado, hoje (13) e amanhã, o 1° Fórum do Desporto Escolar do MS, com o tema “O esporte escolar, formação esportiva e legado educacional” - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Para debater ideias e políticas públicas de incentivo ao esporte escolar em Mato Grosso do Sul e no Brasil, será realizado, hoje (13) e amanhã, o 1° Fórum do Desporto Escolar do MS, com o tema “O esporte escolar, formação esportiva e legado educacional”, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

O evento, organizado pela Federação do Esporte Escolar de Mato Grosso do Sul (FEEMS) com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), terá a participação especial da judoca Sarah Menezes, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, em Londres, na Inglaterra.

A piauiense, atualmente com 30 anos, foi a primeira mulher brasileira a conquistar a condecoração dourada no judô. Ela vai falar sobre os desafios e a importância do desporto escolar de base na formação dos atletas de alto rendimento.

O 1° Fórum do Desporto Escolar do MS terá transmissão ao vivo, pela página oficial da FEEMS, no Facebook (https://www.facebook.com/FEEMS-Federa%C3%A7%C3%A3o-de- Esporte-Escolar-de-Mato-Grosso-do-Sul-2139243916152916/), a partir das 19 horas, horário de MS.

Os interessados em participar do encontro on-line podem realizar inscrição gratuita (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2czHY7tGd4hluqUOw_ud85y8Gzn6gE9nxAbU4uapygmwGdA/viewform).