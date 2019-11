Feira da Empregabilidade oferece vagas de emprego e estágio

A feira acontece acontece no dia (23) deste mês, das 9h às 15h no Centro Comercial Popular Jacarezão - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, juntamente com outras entidades governamentais e da sociedade civil participarão da 5ª Feira da Empregabilidade, que acontece no dia (23) deste mês, das 9h às 15h no Centro Comercial Popular Jacarezão, localizado na Avenida Costa e Silva, 1.200 no Bairro Vila Progresso.

O evento conta com apresentações culturais, ofertas de vaga de emprego, estágio, aprendizagem, inscrições de cursos gratuitos, ofertas de bolsas parciais para cursos superiores, atendimento jurídico e serviços públicos com o apoio institucional da OAB-MS, MPT-MS, SEDESC, FUNSAT, Rádio CBN, IEL-FIEMS, ACICG, CMJ – Conselho Municipal de Juventude – Subjuv – Subsecretaria de Políticas para a Juventude – e Centro Comercial Popular Jacarezão.

De acordo com o Subsecretário de Juventude Maicon Nogueira, a 5º Feira da Empregabilidade será uma grande ação em prol da população que procura uma oportunidade de emprego, capacitação e ou serviços públicos.

“Será a 5ª edição da feira oferecendo atendimento, vagas de emprego, estágio, bolsas e aprendizagem, tudo de graças e através desta grande mobilização do setor público e privado com certeza será mais uma edição de sucesso para todos”, destaca Maicon.

Segundo o organizador da 5ª Feira da Empregabilidade Carlos Roboton, a estrutura montada estará preparada para atender mais de 3 mil pessoas. “A preparação da 5ª edição da Feira da Empregabilidade será em um espaço seguro, confortável e acessível para todos que procuram uma oportunidade”. Explica Roboton.

Mais informações acesse pelo WhatsApp (67) 98177-8764 ou ligue (67) 98115-2820