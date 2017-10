Com 26 parceiros, Ação Cidadania projeta atender 3 mil pessoas em Coxim

Com a participação de 26 parceiros dos setores público e privado, o Sesi, em parceria com a TV Morena e com apoio da Prefeitura de Coxim, projeta um público de 3 mil pessoas e fazer 5 mil atendimentos durante a Ação Cidadania, que será promovida neste sábado (07/10), a partir das 8 horas, no Poliesportivo, localizado na Rua Presidente Castelo Branco, 634, no Bairro Morada Altos São Pedro.

Ao longo do dia, serão disponibilizados para os moradores de Coxim emissão da 1ª via da carteira de identidade e das 1ª e 2ª vias da carteira de trabalho e previdência social, consultas ao SPC, abertura de reclamações referentes à telefonia, bancos, cartões, companhias de energia e água, cópias de documentos, corte de cabelo, testes rápidos de Hepatite B, Sífilis e HIV, médicos clínicos, teste de acuidade visual e daltonismo, pintura facial, leitura, demonstração de animais empalhados de animais, contação de histórias, pula-pula e atrações culturais.

Neste ano, a Ação Cidadania já foi realizada em Ponta Porã, Campo Grande e Sidrolândia e chegará a Aparecida do Taboado no próximo dia 18 de novembro. De acordo com o gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal Cardoso, a Prefeitura de Coxim entende a importância da Ação Cidadania para a população local e está colaborando de forma ativa. “Para nós isso é muito importante, pois, quanto mais pessoas atendidas, maior o resultado e mais a sociedade local será beneficiada”, pontuou.

O prefeito Aluizio São José reforçou a disponibilidade de fazer o possível para que o evento seja um sucesso. “Recebemos com muita alegria a notícia de que Coxim sediará uma edição da Ação Cidadania neste ano e temos certeza de que a população comparecerá ao evento, que sempre oferece serviços importantes nas áreas de saúde, educação, cidadania e lazer. A Prefeitura será parceira do Sesi e já estamos correndo com a organização do que poderemos oferecer, principalmente nas áreas de atendimento médico, de educação e de assistência social”, garantiu.

Confira abaixo a relação dos parceiros do Sesi na Ação Cidadania:

1 – Instituto de Identificação de Coxim

2 - Associação Comercial e Industrial de Coxim

3 – Procon de Coxim

4 - Print&Copy Equipamentos e Serviços

5 - Corpo de Bombeiros

6 – Prefeitura de Coxim

7 - Superintendência Regional do Trabalho

8 - Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social

9 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável

10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável

11 - Secretaria Municipal de Saúde

12 - Secretaria Municipal de Educação

13 - Casa do Trabalhador

14 - Liniker Cabeleireiro

15 - João Bosco Cabeleireiro

16 - Junta Militar

17 – Sanesul

18 – Sebrae/MS

19 - Polícia Civil

20 – Previne – Medicina Preventiva e Hospitalar

21 – Senai

22 – IEL

23 – 5º Batalhão de Polícia Militar

24 - 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental

25 - Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi em Coxim

26 - IFMS - Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

