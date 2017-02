Com 1.240 vagas, Marinha abre inscrições para concurso público

A Marinha abriu nessa quarta-feira (1º) as inscrições para concurso público que irá oferecer 1.240 vagas para as Escolas de Aprendizes-Marinheiros. O concurso público é aberto para jovens do sexo masculino, solteiros e com ensino médio completo, que tenham entre 18 e 22 anos no dia 1º de janeiro de 2018. Após o processo seletivo, os candidatos passarão pelo Curso de Formação, com duração de 48 semanas, e poderão ter um rendimento bruto inicial de R$ 1.900.

As inscrições, que vão até o dia 6 de março, devem ser feitas mediante uma taxa de R$ 30, no site do concurso. Na página ainda é possível conferir o edital e a lista de postos onde a inscrição pode ser feita de forma presencial. Em Florianópolis o posto é localizado na Avenida Marinheiro Max Schramm, nº 3028, no Estreito. Durante a inscrição ainda é preciso escolher, em ordem de prioridade, entre três áreas de especialização: apoio, eletroeletrônica ou mecânica.

Na primeira etapa da seleção os candidatos realizarão uma prova objetiva, com 50 questões (20 de física e química, 15 de matemática e 15 de português). Os primeiros colocados seguirão para a inspeção de saúde, teste de corrida e natação. Depois disso, os melhores irão para o Curso de Formação, que também tem caráter eliminatório e classificatório. Nesta etapa, os candidatos ficarão sob regime de internato em uma das quatro Escolas de Aprendizes-Marinheiros, localizadas em Fortaleza (CE), Recife (PE), Vitória (ES) e Florianópolis. Eles passarão pela formação Militar-Naval, como Aprendiz-Marinheiro, e pela especialização em uma das três áreas escolhidas. Ao longo do curso os alunos receberão bolsa-auxílio de cerca de R$ 900.

