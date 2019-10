Com 10 vagas para motorista de ônibus, Funtrab tem outras 153 oportunidades de emprego para Capital

Campo Grande (MS) – Está à procura de emprego? A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferta 163 vagas de emprego para Campo Grande nesta terça-feira (22.10). As oportunidades são para vagas convencionais, e também para Pessoa com Deficiência (PcD).

O maior número de vagas é destinado as funções de operador de caixa (20), consultor de vendas (14), e motorista de ônibus rodoviário (10). Também há oportunidades para auxiliar de limpeza, churrasqueiro, eletricista, gesseiro, marceneiro, salgadeiro, tosador, entre outros.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. A lista completa de vagas pode ser conferida aqui .

Para concorrer os candidatos devem procurar a Funtrab, que fica na Rua 13 de maio, n° 2773, no Centro de Campo Grande, tendo em mãos documentos pessoais, como RG, CPF e Carteira de Trabalho. A unidade funciona de segunda à sexta, das 7h30 às 17h30.

