Coleta Seletiva é tema de Conferência em Setembro na Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semadur), realiza no dia 30 de setembro uma conferência com a finalidade de apresentar e validar o Plano de Coleta Seletiva do município de Campo Grande.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, José Marcos da Fonseca explica que a conferência será uma oportunidade do poder público apresentar os resultados do trabalho já executado.

“Além da exposição dos trabalhos já realizados, vamos receber o aconselhamento e as sugestões das entidades que fazem parte dos coletivos que militam na separação e destinação final dos resíduos sólidos de Campo Grande”, afirma o titular da Semadur.

A diretora presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues acrescenta que o documento em questão é um importante instrumento de planejamento no que se refere às políticas de Saneamento Básico municipais, portanto seus resultados devem ser discutidos e validados com a sociedade.

“Para isso, informamos que equipes da Planurb e da Semadur já integram o grupo Intersetorial do Plano de Coleta Seletiva de Campo Grande, com a missão de organizar os trabalhos que envolvem a elaboração de regulamento e pauta para que a sociedade possa se mobilizar e participar amplamente das discussões”, informa Berenice.

O evento vai acontecer na Faculdade Estácio de Sá, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1800.

