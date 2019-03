Colégio Militar realiza a entrega de boina para novos alunos

Nesta sexta-feira (15) o Colégio Militar de Campo Grande fez a solenidade de entrega da boina aos novos alunos. O colégio, que é referência na cidade, entregou a 191 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, a boina garança e passam a integrar o Sistema Colégio Militar do Brasil.

A entrega da boina garança significa a introdução do novo aluno ao Sistema Colégio Militar. A entrega é realizada após o início das aulas, no término do período de adaptação, simbolizando a integração completa do estudante à mística que norteia os alunos do Colégio Militar e que os diferencia das demais escolas que foi instituída em 21 de janeiro de 1971.

O termo “garança” vem do francês “garancê”, que significa vermelho, sendo a cor preferida dos uniformes militares escolares franceses da época napoleônica.

No Exército Brasileiro, a boina foi inicialmente usada pelas tropas paraquedistas. Com o passar do tempo, seu uso foi estendido às tropas de Infantaria de Selva e às tropas Mecanizadas, sendo hoje utilizada por todo o Exército. A boina confere ao uniforme e elegância, na gratificação do estudo e da dedicação escolar, sendo o símbolo de uma vitória.



Para ingressar no Colégio Militar é preciso fazer uma prova de admissão. Para saber mais informações, clique no link: http://www.cmcg.eb.mil.br/concurso-2018-2019