Colégio Militar de Campo Grande é destaque em Feira de Ciências e Engenharia

O Colégio Militar de Campo Grande (CMCG), representado pelos alunos Arissa Miguita, Daniel Miguita e Gabriel Maia, sob a orientação da professora Camila Suniga da disciplina de Química, participou ontem (22), da mostra final na 17ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE).



A feira é um movimento nacional de mostras de projetos com fundamento científico, realizada anualmente pela Universidade de São Paulo (USP), em diferentes áreas das ciências e engenharia com o objetivo de estímular o jovem cientista. O CMCG adotou como projeto a pesquisa de um larvicida natural produzido a partir do Jatobá-do-Cerrado, capaz de eliminar as larvas do mosquito Aedes aegyp.

Com o projeto adotado, os alunos sagraram-se campeões através da Votação Popular, realizada em âmbito geral, obtendo 2.900 votos on-line e auferindo a 1ª colocação, fato inédito para o Sistema Colégio Militar do Brasil. Na categoria Ciências da Saúde, o projeto conseguiu a 4ª colocação.

Os alunos e a professora orientadora foram homenageados com as respectivas medalhas e com as credenciais para participarem da Exposição de Ciências, Engenharia, Tecnologia e Inovação (EXPOCETI), prevista para o 1º semestre do corrente ano na cidade de São Lourenço da Barra-PE.