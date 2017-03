Coca-Cola lança novos sabores no Brasil

A Coca Cola Brasil lança este mês os refrigerantes Coca-Cola Laranja e Coca-Cola Limão Siciliano, que combinam com nosso clima quente.

Os lançamentos começam a ser distribuídos esta semana, com exceção da região Norte, e também estarão disponíveis via e-commerce em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e interior do Rio de Janeiro.

Javier Rodriguez, vice presidente de Marketing da Coca-Cola no Brasil afirma que " o consumidor brasileiro está sempre em busca de novas experiências e produtos que promovam a diferenciação."

Coca-Cola Laranja e Coca-Cola Limão Siciliano foram comercializadas em apenas dois países – Japão e Turquia, respectivamente -- antes de desembarcarem no Brasil. Em formato sofisticado - latas sleek de 310 ml – a novidade por aqui é a redução de quase 30% de açúcar em relação à Coca-Cola original. A fórmula traz a mistura de açúcar e adoçantes.

Preço sugerido: Lata Sleek (310ml) – R$ 3,49 a R$ 4,65



Outros lançamentos de sabores sazonais e novas embalagens estão previstos como parte da estratégia da companhia de ampliar o portfólio e oferecer mais opções aos consumidores.

