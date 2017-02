MARKETING | Quarta, 15 de Fevereiro de 2017 - 20:00 Coca-Cola cria versão “super saudável”, com fibras e zero açúcar Coca-Cola Plus chega ao Japão em março. Não é a primeira vez que a marca no país cria a versão Plus. Em 2009, o produto chegou às prateleiras. Naquela vez, com uma taxa ainda mais alta de fibras. Mas desapareceu das lojas pouco tempo depois