CNPEM recebe verba do MEC para criar programa de graduação

O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas (SP), vai receber recursos do Ministério da Educação (MEC) para serem utilizados na transformação do centro em uma instituição formadora de pesquisadores, como ocorre nas universidades. Segundo o ministro da Educação, Rossieli Soares, o montante, inicialmente de R$ 15 milhões, já está disponível.

“Aqui nós temos muitas questões de vanguarda, em que a pesquisa brasileira precisa ser incentivada. Assim, melhorar a parceria com o CNPEM, na distribuição de bolsas para a graduação e pós-graduação, é fundamental para o país, além de desenvolver aqui um programa de cursos de verão, com apoio do MEC”, disse o ministro, após visitar o local. “Estamos nos trâmites finais e o recurso já está disponível para a utilização”, informou o ministro.

O CNPEM é uma organização social voltada à pesquisa em tecnologia nas áreas de nanociências, materiais, ciências da vida, física e química. Hoje, o ministro visitou os quatro laboratórios nacionais operados pelo CNPEM: Síncrotron (LNLS), Biociências (LNBio), Bioetanol (CTBE) e Nanotecnologia (LNNano). Segundo o ministério, os espaços são referências mundiais e estão disponíveis para uso por pesquisadores e empresas nacionais e de outros países.

“Para o MEC, olhar essa infraestrutura e o potencial disso nos dá cada vez mais vontade de investir, especialmente na possibilidade de ter mais pessoas acessando o CNPEM no processo educacional deles, na graduação, na pós-graduação e quiçá em uma parceria para trazer alunos de destaque no ensino médio para ter aqui pequenas experiências”, disse.