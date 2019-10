Clube Gourmet traz opções de cursos de gastronomia para a criançada no feriado

Chefe Adriano ministra oficina de gastronomia dia 19 - Divulgação

No mês das crianças, o Clube Gourmet do Shopping Campo Grande preparou um cronograma especial com oficinas culinárias gratuitas para crianças de 4 a 12 anos, que poderão aprender a preparar receitas fáceis, gostosas e criativas, e ainda terão a oportunidade de provar cada receita desenvolvida. As aulas serão ministradas de 12 a 27 de outubro.

A primeira oficina será ministrada amanhã dia 12 de outubro, a partir das 10h, pelo professor do curso de Gastronomia da Uniderp, Fábio Salviano, que irá ensinar às crianças o preparo do biscoito amanteigado decorado. “Um dos principais objetivos é que elas tenham percepção de tato, e pra isso, vamos trabalhar com a massa e sua modelagem, finalizando a receita com açúcar de confeiteiro e granulados”, explica.

Dando sequência a programação, às 14h, Fábio vai mostrar para sua turma sobre o preparo dos Smoothies (milk shake saudável). A ideia é mostrar que as crianças podem fazer milkshake saudável, não precisando usar sorvete. O professor explica que o preparo será feito a base de banana, adicionando sabores como morango e ovomaltine, geralmente os mais pedidos entre os pequenos.

Já às 16h, com outra turma, haverá a oficina de mini hambúrguer. “Como não dá para fazer tudo na hora, deixamos eles prontos, mas vamos mostrar para as crianças como eles podem fazer em casa”, afirma Fábio. Todos os itens trabalhados nas oficinas são produções do curso de Gastronomia da Uniderp, e os acadêmicos também participam das oficinas no Clube Gourmet para auxiliar a criançada, para mostrar a importância do preparo correto e da alimentação saudável.

Finalizando a programação do dia 12, o chef Adriano Torres ministra a oficina de pizza, onde os pequenos vão aprender dicas desde a preparação correta do molho e montagem da massa, bem como a escolha ideal de ingredientes, tornando o aperitivo ainda mais suculento.

Para participar das oficinas, basta fazer a inscrição por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande, que pode ser baixado via Google Play ou Apple Store, ou pelo link https://www.shoppingcampogrande.com.br/eventos. Outras informações podem ser obtidas via telefone pelo números (67) 3389-8008. As oficinas serão realizadas no Clube Gourmet, na área de expansão, 2º piso do Shopping Grande, ao lado da Camicado.

Confira a programação completa:

12/out

10h - Biscoito Amanteigado Decorado - Prof. Fabio Salviano

14h - Smoothies (milk shake saudável) - Prof. Fabio Salviano

16h - Mini hambúrguer - Prof. Fabio Salviano

18h - Pizza - Chef Adriano Torres

19/out

10h - Brigadeiro Saudável de Aveia e Castanhas - Chef Ana Oliveira Detox

14h - Brigadeiro Saudável de Aveia e Castanhas - Chef Ana Oliveira Detox

16h - Hambúrguer Saudável - Lucas Lawrence

18h Cookies - Chef Adriano Gomes

20/out

14h - Modelagem de Pasta Americana Chef Renata

16h - Modelagem de Pasta Americana Chef Renata

26/out

10h - Brigadeiro - Prof. Giovanka Senna Barbosa

14h - Cupcake - Prof. Giovanka Senna Barbosa

16h - Cookies - Prof. Giovanka Senna Barbosa

27/out

14h - Cookies saudáveis com gotas de chocolate - Chef Ana Oliveira Detox

16h - Cookies saudáveis com gotas de chocolate - Chef Ana Oliveira Detox