Clima: Sol predomina e umidade baixa requer atenção

O valor está de volta - (Foto: Ilustração)

O domingo (21.6) será de céu claro com névoa seca, além de períodos de parcialmente nublado em todo o Mato Grosso do Sul. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura, praticamente, continua a mesma do dia anterior, com mínima de 15°C e máxima de 34°C, com tendência a estável.

A escassez de chuva ainda deixa a umidade relativa do ar baixa no período mais quente do dia, registrando 30%. A dica é ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, e redobrar a atenção com idosos e crianças.

Na Capital, o tempo fica estável. Confira a previsão para todas as regiões do Estado no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).